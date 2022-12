Wheaton Park District reçoit le prix du centenaire de la DuPage County Historical Society – Shaw Local

La société historique du comté de DuPage a récemment reconnu le district de Wheaton Park pour plus de 100 ans de service à la communauté avec un prix du centenaire.

Les prix du centenaire sont décernés par la société à des organisations créées il y a au moins 100 ans, selon un communiqué de presse. Le district de Wheaton Park a été formé en mars 1921. Le jalon du 100e anniversaire a été célébré avec une série d’événements spéciaux du district du parc et la création d’une décoration de Noël commémorative.

Bob Woodruff, trésorier de la DuPage County Historical Society, a déclaré que la société a inauguré les Centennial Awards en 2022, comme un moyen de célébrer les organisations dans et autour du comté de DuPage qui ont été formées il y a 100 ans ou plus, et qui ont considérablement contribué au bien de la communauté. -être à travers la programmation et les activités philanthropiques.

« Nous voulons reconnaître les organismes qui ont redonné à la communauté pendant au moins un siècle. Il s’agit d’une récompense de type trophée », a déclaré Woodruff dans le communiqué.

Il a dit que chaque récipiendaire du prix a reçu une plaque acrylique en or.

Le district de Wheaton Park était l’une des quatre organisations honorées par un prix du centenaire lors de la réunion annuelle de la société cet automne au musée historique du comté de DuPage.

“Nous sommes très chanceux d’avoir le partenariat et le soutien de la société historique au cours des 55 dernières années”, a déclaré Michelle Podkowa, directrice du musée et éducatrice, dans le communiqué. « Et nous sommes fiers de faire partie du district de Wheaton Park et des valeurs qu’il représente depuis 14 ans. Ces deux organisations sont essentielles à la communauté, et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec elles pour apporter plus de services au public. »

La société historique du comté de DuPage a été créée en 1929 et, peu de temps après, a commencé à acquérir une collection. Des philanthropes locaux ont acheté la Adams Memorial Library en 1965 pour créer un musée qui appartiendrait au comté et en serait doté. Le musée a été créé par la société et ouvert en 1967. La société a ensuite donné le musée au comté. Chaque année, le musée accueille la réunion annuelle de la société.

Woodruff a déclaré que le superbe dossier du district du parc en matière de programmation et de bourses pour les enfants a incité le prix.

Le président du conseil des commissaires du district de Wheaton Park, Bob Frey, a accepté le prix au nom du district du parc.

“Nous sommes vraiment honorés que la DuPage County Historical Society ait sélectionné le district de Wheaton Park comme récipiendaire du prix du centenaire”, a déclaré Frey dans le communiqué. « Nous apprécions la reconnaissance. Notre croissance soutenue, notre service à la communauté et l’expansion continue des installations et des programmes ont fait du district du parc l’un des premiers districts de l’État de l’Illinois. Nous remercions la société historique d’avoir choisi le quartier du parc, ainsi que trois autres organisations exceptionnelles, pour une attention particulière.

Le Morton Arboretum et le Oak Brook Polo Club, tous deux fondés en 1922, et le Naperville Woman’s Club, créé en 1897, ont également été honorés.

La présidente de la société, Carol Marcus, s’est adressée aux personnes réunies lors de la réunion avec un récapitulatif de certaines des réalisations les plus récentes de la société historique du comté de DuPage, y compris l’institution du tout nouveau programme de récompenses du centenaire. Marcus a également remercié les donateurs, les contributeurs à la campagne, les partenariats et le personnel du district de Wheaton Park et du musée historique du comté de DuPage pour leur générosité et leur soutien à la nouvelle campagne des prix du centenaire.

Woodruff a déclaré que les prix seront décernés chaque année.