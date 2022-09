Wheaton North se remet sur la bonne voie et s’éloigne de Lake Park en seconde période – Shaw Local

ROSELLE – Contrairement au baseball où une défaite peut être vengée en un jour ou deux, les joueurs de football ont plus de temps pour réfléchir à un match qui ne s’est pas déroulé dans leur sens.

Le champion en titre de classe 7A, Wheaton North, a eu tout le temps de réfléchir à la défaite d’un point de la semaine précédente à St. Charles North. C’était la première défaite de la saison.

Et donc la motivation de l’équipe était un peu plus élevée que d’habitude avant le match de vendredi soir à Lake Park et a travaillé du début à la fin pour revenir sur la voie de la victoire et vaincre les Lancers 28-7.

“C’était définitivement un facteur de motivation. Nous étions fous », a déclaré le porteur de ballon junior Walker Owens, qui a mené les Falcons (4-1, 2-1 Conférence DuKane) au sol avec sept courses pour 70 verges. « On a beaucoup laissé sur le terrain (la semaine dernière). Nous avons été plus intenses à l’entraînement cette semaine en travaillant sur les détails.

Les deux équipes ont montré leur capacité pour des entraînements soutenus tôt. Les Falcons, qui ont obtenu le ballon en premier, ont parcouru 60 verges en 10 jeux, plafonnant l’effort sur une course de 18 verges de Luke Beedle un peu moins de cinq minutes après le début du match. Beedle marquerait le touché final du concours pour Wheaton North.

Lake Park (1-4, 1-2) a immédiatement répondu avec un entraînement de 16 jeux et 80 verges qui est entré dans le deuxième quart. Le quart-arrière Michael McCormick s’est faufilé depuis le 1, un peu moins d’une minute après le début de la période. McCormick a été le meilleur coureur du match avec 116 verges en 22 courses.

Le porteur de ballon Marco Annecca a parcouru 100 verges en 12 courses.

Le match est resté dans l’impasse à la mi-temps, les Falcons prenant un avantage de 14-7 avec 10:43 à faire en troisième. Tyler O’Connor a gagné 39 verges sur un lancer pour placer Wheaton North dans le territoire des Lancers. Deux jeux plus tard, il a atteint la zone des buts sur une course de 4 verges.

“Le football est difficile. Vous jouez une fois par semaine. Si vous perdez, vous le possédez et vivez avec pendant une semaine », a déclaré l’entraîneur des Falcons, Joe Wardynski. “Chaque match est une bataille. Lake Park a une bonne liste. Ils gagneront quelques matchs dans la foulée.

Le quart-arrière de Wheaton North, Max Howser, a marqué le troisième touché des Falcons au dernier quart.

Le match de vendredi pour les Lancers est un exemple que l’équipe n’est pas si loin de montrer sa pleine capacité.

“Ce soir, c’était un grand pas, pas avec le résultat, mais nous nous sommes battus”, a déclaré l’entraîneur de Lake Park, Chris Kirkpatrick.

[ https://urldefense.com/v3/__https://football.dailyherald.com/sports/20220923/wheaton-north-has-a-better-week-beats-lake-park__;!!M4vhdRTxuY8!0GGXubFz7IIgLjhsZytyWtkhwYtltCWu76lEKn8N6lrbvX5pkT1l2gzmtLvK5skihQ0_PTjk9lqjY97eoXZ29A$ ]Wheaton North a une meilleure semaine, bat Lake Park (dailyherald.com)