Wheaton North met tout en place, ouvre la défense du titre avec une victoire sur Willowbrook – Shaw Local

WHEATON – La plus grande compétition du match de première ronde de classe 7A de vendredi entre Wheaton North et Willowbrook consistait à savoir si la défense des Falcons pouvait réellement voler la vedette à l’attaque de l’équipe.

Le vainqueur de cette compétition peut encore faire l’objet d’un débat, mais les deux côtés du ballon ont excellé alors que les champions d’État en titre ont ouvert leur défense de la couronne avec une défaite 35-14 d’un programme Willowbrook qui a pris l’habitude d’avancer profondément. dans les séries éliminatoires de l’État.

Wheaton North (9-1) a pris les devants 7-0 après que Walker Owens ait couronné le premier entraînement de la soirée avec une course de touché de 17 verges. Les Falcons ont ensuite utilisé une petite ruse pour une double passe inversée qui a été rattrapée par le quart-arrière Max Howser pour un score de 26 verges une avance de 14-0, puis a augmenté la marge à 21-0 à la mi-temps sur une course de 4 verges par Tyler O’Connor, qui partage son temps avec Howser derrière le centre.

Il est facile d’être enthousiasmé par la puissance de feu offensive, mais Wheaton North – maintenant 22-2 au cours des deux dernières années – a une défense dominante et elle a été exposée vendredi contre les Warriors. Willowbrook (5-5) n’a eu qu’un premier essai et huit verges d’attaque en première mi-temps, et la défense de la première équipe des Falcons a été tout aussi bonne, sinon meilleure, en seconde mi-temps.

Lors du premier jeu de la seconde mi-temps, la sécurité senior Karsten Libby a sauté une passe de Willowbrook et a renvoyé une interception de 17 verges pour une avance de 28-0. C’était le premier des deux choix de Libby et le premier des trois des hôtes en seconde période alors que les Falcons, sixième tête de série, ont pris une avance de 35-0.

Les Warriors ont marqué deux fois sur des passes du quart-arrière de Willowbrook, Arthur Palicki, à la fin du quatrième quart, le résultat étant déjà scellé.

“C’est une excellente façon de commencer les séries éliminatoires et cette interception était une excellente façon de commencer la seconde mi-temps”, a déclaré Libby, qui a enregistré la semaine dernière sa première interception de l’année et en compte maintenant trois. « L’année dernière, ils nous ont donné notre match le plus difficile en séries éliminatoires et nous savons qu’ils ont atteint les quarts de finale six années de suite. Nous savons aussi que la défense gagne des championnats.

L’entraîneur de Wheaton North, Joe Wardynski, était ravi de la façon dont son équipe s’est défendue contre les Warriors vendredi, d’autant plus qu’ils ont perdu le secondeur vedette Ross Dansdill sur blessure il y a quelques semaines et qu’ils ne le récupéreront pas cette année.

“La défensive a bien joué ce soir”, a déclaré Wardynski. «Beaucoup d’enfants se sont mobilisés et les trois niveaux de la défense ont très bien joué. Ils voulaient lancer beaucoup et nous répartir, mais nous avons eu beaucoup de pression à l’avant et les bailleurs de fonds et le secondaire ont très bien joué.

Sur une séquence à la fin de la première mi-temps, l’ailier défensif Joe Barna a arrêté Palicki pour un court gain, puis a partagé des sacs avec ses coéquipiers lors des deux jeux suivants. Il a également enregistré des sacs consécutifs au premier quart.

« L’interception (touché) de Karsten nous a propulsés, mais nous avons eu beaucoup de gars qui ont renforcé la défensive ce soir », a déclaré Barna.

L’entraîneur de Willowbrook, Nick Hildreth, qui a joué pas mal de 11 élèves de deuxième année, ne pouvait que tirer son chapeau aux Falcons.

“Nous nous sommes accrochés un peu, mais nous avons laissé tomber quelques passes et nous ne pouvions pas déplacer les chaînes, puis ils nous ont frappés avec une double passe inversée pour un touché”, a-t-il déclaré. «Ils ont une fiche de 8-1 et les champions d’État, nous ne pouvions donc pas nous permettre de laisser ces choses se produire. Mais notre classe senior a traversé tellement de choses ces quatre dernières années et je suis si fier d’eux, avec tout ce qu’ils ont accompli.

Wheaton-Nord