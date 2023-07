Wheaton North Joe Barna s’engage pour l’Illinois – Shaw Local

Joueur de basket-ball qui a grandi pour la première fois, Joe Barna a d’abord cru à l’idée qu’il pourrait jouer au football universitaire après sa deuxième année.

L’ailier défensif / secondeur extérieur en hausse de Wheaton North a été intégré à l’équipe universitaire pendant les séries éliminatoires en deuxième année. Il a obtenu une place de départ au match de championnat et a enregistré deux sacs lors de la victoire du match de championnat de classe 7A des Falcons contre St. Rita.

« J’ai raccroché les chaussures de basket après ça », a déclaré Barna.

Cela s’est avéré être une décision judicieuse. Barna est devenu l’un des meilleurs espoirs de l’État dans la promotion 2024 et, le 27 juin, s’est engagé verbalement dans l’Illinois.

Un espoir trois étoiles classé 28e meilleure recrue de la classe 2024 de l’Illinois par 247Sports, le Barna de 6 pieds 4 pouces et 240 livres a choisi l’Illini parmi 19 offres comprenant l’Oklahoma, le Wisconsin et Purdue.

« J’ai choisi l’Illinois à cause des gens », a déclaré Barna. «Presque toutes les écoles Power 5 ont de belles installations, mais le facteur décisif était les gens. J’ai choisi de m’engager maintenant parce que j’ai ressenti le sentiment d’être chez moi dès que je suis arrivé et que je n’ai pas eu besoin de voir d’autres écoles par la suite.

L’une de ces personnes dont Barna a parlé est le nouvel entraîneur des secondeurs extérieurs / coordinateur de la ruée vers les passes de l’Illinois, Charlie Bullen, embauché en janvier. Avant d’arriver à Champaign, Bullen a été assistant de la NFL pendant 11 ans, les quatre derniers avec les Cardinals de l’Arizona.

Barna a déclaré que le premier arrêt de Bullen sur la route lors du recrutement était de le voir à Wheaton.

« C’est à ce moment-là que j’ai commencé ma relation avec eux », a déclaré Barna. « La semaine suivante, je suis allé à l’entraînement de printemps et j’ai eu une excellente conversation avec [Illinois head] entraîneur [Bret] Bielema qui a conduit à une offre.

« Coach Bullen est un gars incroyable avec plus de 10 ans d’expérience dans la NFL, il sait donc ce qu’il faudrait pour que je devienne ce que je veux être. L’entraîneur Bielema est également un excellent entraîneur avec une expérience dans la NFL à mon poste et a un excellent palmarès dans toutes les autres écoles où il a été.

Après avoir reçu une série d’offres du MAC pendant l’hiver après la fin de sa saison junior, Barna a vu son recrutement passer au niveau supérieur au printemps.

Purdue, l’État de Washington, l’Illinois, le Missouri et le Wisconsin ont tous prolongé les offres de bourses en avril, l’Illinois le 19 avril et l’Oklahoma ont rejoint cette liste début juin. Barna a visité le Wisconsin le 16 juin et l’Illinois le 23 juin.

« Les derniers mois ont été formidables », a déclaré Barna. « Je n’étais pas stressé et j’ai apprécié le processus et j’ai pu rencontrer de nombreux entraîneurs formidables. »

Barna a déclaré que l’Illinois le considérait comme leur secondeur extérieur, un joueur de type « edge/stand up end ».

« Ils croient que je tiens la taille et que je suis aussi assez athlétique pour faire des jeux », a déclaré Barna.

Barna devient le cinquième des 31 meilleurs espoirs de la promotion 2024 de l’Illinois à s’engager dans l’université d’État. Il a hâte de faire partie de la résurgence de l’Illini sous Bielema.

« Être si près de chez moi et représenter l’état de l’Illinois signifie beaucoup pour moi », a déclaré Barna. «Le football de l’Université de l’Illinois n’obtient pas beaucoup de crédit et le football de l’IHSA non plus. Je crois que je peux faire partie des grands projets du futur de l’Illinois.