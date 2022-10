Wheaton éclairera un parc du centre-ville avec 57 500 ampoules – Shaw Local

Croyez-le ou non, les vacances approchent à grands pas et le centre-ville de Wheaton sera dans l’esprit avec des acclamations Yuletide à haute tension.

Le parc Adams de la ville sera illuminé de 57 500 ampoules, faisant une fois de plus du centre-ville une destination festive « où la cime des arbres scintille ».

Il y a deux ans, la ville et un groupe d’entreprises du centre-ville ont lancé une nouvelle tradition en créant l’exposition Nights of Lights juste à côté de Main Street. Alors qu’un défilé annuel a été annulé, le parc historique était toujours illuminé, une source de chaleur indispensable même pendant les jours les plus sombres de la pandémie.

“La réponse a été incroyable”, a déclaré Allison Orr, directrice exécutive de la Downtown Wheaton Association. “C’est vraiment la raison pour laquelle les Nuits des Lumières sont toujours aussi fortes. La ville a définitivement compris que les gens l’appréciaient vraiment et que cela rassemblait la communauté. »

Cette année, le spectacle des fêtes reviendra le vendredi (25 novembre) après Thanksgiving, mais avec des milliers d’ampoules supplémentaires et de nouvelles fonctionnalités.

Un patineur sur glace animé et dansant scintillera au centre du joyau de la couronne du parc – une fontaine originale qui ornait autrefois la cour avant d’un manoir de style Queen Anne appartenant à John Quincy Adams, un marchand de céréales et parent éloigné du président de la même nom.

À la mort de sa fille Katherine Adams Wells en 1942, elle a légué le site de sa maison d’enfance à la ville de Wheaton pour en faire un parc public.

Le manoir a été démoli, mais la fontaine demeure et sera une pièce maîtresse très éclairée de Nights of Lights.

Un nouveau fournisseur, Holiday Outdoor Decor, installera deux autres patineurs autour de la fontaine. Et une arche de poinsettia personnalisée marquera l’entrée du parc Adams dans les rues Main et Wesley.

“Cela procurera vraiment une atmosphère de vacances chaleureuse et accueillante dès que les gens entreront dans le parc”, a déclaré Orr.

Les arbres du parc seront éclairés par des brins d’ampoules LED en blanc chaud, rouge, vert et bleu. Les lumières en cascade ressembleront à des chutes de neige. Des sphères colorées orneront certains arbres.

“Mon objectif était vraiment d’améliorer le design autant que possible et de donner un peu plus de hauteur aux lumières que nous n’en avions dans le passé”, a déclaré Orr.

Le conseil municipal de Wheaton a accepté de mettre de côté 35 448 $ pour chacune des trois prochaines saisons de vacances pour payer l’exposition à Adams Park, garantissant que Nights of Lights se poursuivra au moins jusqu’en 2024. Le projet sera contracté et géré par la Downtown Wheaton Association. .

La saison des fêtes commence officiellement avec un événement d’éclairage du parc avant le défilé annuel de Noël de la ville à 18 h le 25 novembre au centre-ville. La ville allumera ensuite l’interrupteur sur un arbre de 22 pieds et une étoile de 4 pieds devant un nouveau pavillon près de Main Street et de Liberty Drive.

D’autres événements de vacances encourageront les gens à magasiner localement plutôt qu’en ligne ou dans les magasins à grande surface. La Downtown Wheaton Association mettra en lumière une entreprise différente “offrant quelque chose de vraiment cool, spécial et unique” lors d’un compte à rebours “25 jours de Noël”, a déclaré Orr.

“Nous aurons le Père Noël et Mme Claus au centre-ville de Wheaton tous les samedis”, a déclaré Orr.

Adams Park sera éclairé du crépuscule à 23 h jusqu’au 9 janvier.