Selon certaines rumeurs, WhatsApp apporte depuis un certain temps une fonction d’appel vidéo et vocal pour son client Web et son bureau. Auparavant, en décembre 2020, il avait été signalé que certains utilisateurs des deux canaux avaient commencé à recevoir la version bêta de la fonctionnalité déjà disponible sur WhatsApp pour les smartphones Android et iOS. Il semble maintenant que de plus en plus de clients dans plusieurs domaines bénéficient de l’option d’appel vidéo et vocal sur les plates-formes Web et de bureau WhatsApp. Cependant, la fonctionnalité semble toujours être dans sa phase bêta. La plate-forme de messagerie appartenant à Facebook n’a pas encore partagé d’informations sur son déploiement stable, bien qu’il semble que le jour ne soit pas très loin.

Plus récemment, un utilisateur de Twitter a déclaré que son application WhatsApp Desktop affichait désormais des boutons d’appel vocal et vidéo. Les icônes pour les appels vocaux et vidéo sont les mêmes que celles disponibles sur les applications Android et iOS de WhatsApp. Le suivi des mises à jour de WhatsApp WABetaInfo avait repéré pour la première fois la version bêta des appels vocaux et vidéo en décembre. Le portail avait également indiqué qu’une fenêtre distincte apparaîtrait chaque fois que les utilisateurs recevaient un appel entrant. Les personnes appartenant à Facebook peuvent également étendre les fonctionnalités d’appel sur les discussions de groupe pour les clients de bureau et Web. Actuellement, les canaux stables prennent en charge jusqu’à huit participants au cours d’un seul appel de groupe.

La prise en charge des appels vocaux et vidéo sur le Web WhatsApp est une fonctionnalité très attendue des utilisateurs du monde entier. La société espère affronter Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, qui ont connu une augmentation de la base d’utilisateurs l’année dernière, en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, les appels vidéo et vocaux sur WhatsApp fonctionnent assez différemment car les utilisateurs ici doivent être sur la plate-forme pour profiter de la fonctionnalité, contrairement aux autres plates-formes de visioconférence, qui permettent aux participants de se joindre sans s’inscrire. Il sera intéressant de voir comment Facebook promouvra la fonction d’appel, car la société prend actuellement la chaleur des utilisateurs à cause de sa nouvelle politique de confidentialité mise à jour.