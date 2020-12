Selon les rumeurs, WhatsApp, propriété de Facebook, travaillait depuis longtemps sur des fonctionnalités d’appel vocal et vidéo pour son application de bureau et son client Web. Maintenant, il semble qu’après des mois de spéculations et de rumeurs, la société déploie lentement les appels vocaux et vidéo pour sélectionner les utilisateurs de la plate-forme de messagerie. Comme indiqué par WABetaInfo, la fonction d’appel vocal et vidéo n’est disponible qu’en version bêta, ce qui signifie que la fonctionnalité est en cours de développement. WhatsApp sera un concurrent difficile aux autres outils d’appel vidéo disponibles pour les utilisateurs de bureau et Web qui sont actuellement disponibles comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet et autres, étant donné la base d’utilisateurs déjà massive de la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook. Le rapport WABetaInfo indique que les appels vidéo et vocaux sur l’application WhatsApp peuvent fonctionner différemment car les utilisateurs devraient être sur WhatsApp pour profiter de la fonctionnalité, contrairement aux autres plates-formes de visioconférence, qui permettent aux participants de se joindre sans s’inscrire.

Selon les images partagées par WABetaInfo, il semble qu’une fenêtre séparée apparaîtra sur WhatsApp Web et l’application de bureau chaque fois que les utilisateurs reçoivent un appel vocal ou vidéo entrant. Alors que, pour passer un appel sortant, les utilisateurs devraient ouvrir une discussion et sélectionner l’icône d’appel ou de vidéo en haut à droite. Ceci est similaire aux appels vidéo sur Facebook sur le Web, qui ouvre une nouvelle fenêtre chaque fois qu’un utilisateur reçoit un appel vidéo entrant. La fonctionnalité peut fonctionner de la même manière sur les groupes WhatsApp, bien que l’on ne sache pas combien de participants seraient autorisés lors d’une conférence téléphonique sur le Web et sur l’application de bureau WhatsApp. Le WhatsApp standard pour Android et iOS permet jusqu’à huit membres lors d’un appel vidéo et vocal de groupe.

La prise en charge des appels vocaux et vidéo sur le Web WhatsApp a été une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs du monde entier. Pour le moment, WhatsApp ou Facebook n’ont partagé aucun détail sur la disponibilité de la fonctionnalité sur une application Web ou de bureau WhatsApp stable. Au cours des derniers mois, la plate-forme de messagerie a ajouté de nouvelles mises à niveau pour sa base d’utilisateurs massive en Inde et dans le monde entier. Récemment, WhatsApp a déployé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de recevoir des notifications dans l’application. La fonctionnalité WhatsApp Payments est également désormais disponible pour jusqu’à 20 millions d’utilisateurs en Inde pour activer les paiements UPI. Étant donné que la plupart des gens travaillent encore à domicile, un autre outil pour les appels vidéo sera un développement bienvenu, en particulier celui provenant de WhatsApp – l’une des plates-formes de messagerie instantanée les plus populaires au monde.