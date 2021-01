Après ce qui était un énorme désastre en matière de relations publiques, WhatsApp a tenté de limiter les dégâts en repoussant la mise en œuvre de la nouvelle politique de confidentialité et des conditions d’utilisation. Autrement dit, il a été repoussé de trois mois. Mais pas avant que WhatsApp, propriété de Facebook, n’ait clairement indiqué dans un communiqué officiel que nous rejetons à peu près la responsabilité, et même le fardeau, en tant qu’utilisateurs – apparemment des milliers, voire des millions d’utilisateurs dans le monde sont confus et mal informés sur la mise à jour , et par conséquent la confusion et la désinformation. Apparemment, il n’y avait jamais de quoi s’inquiéter. Trop de bruit pour rien. C’est ce que WhatsApp voudrait que vous croyiez.

Au moins, votre compte WhatsApp ne sera pas suspendu ou supprimé le 8 février, comme cela a été menacé plus tôt. Maintenant, WhatsApp dit qu’ils feront beaucoup plus pour éliminer la désinformation sur le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité sur WhatsApp. La nouvelle date de mise en œuvre de la nouvelle politique est le 15 mai. La nouvelle date pour une autre controverse, alors? Jusqu’à présent, WhatsApp n’a toujours pas été clair sur plusieurs aspects inquiétants de la politique, mais continue de répéter la même ligne encore et encore – que personne ne peut lire nos messages WhatsApp, que tout est un cryptage de bout en bout et que ils ne tiennent pas de journal de qui envoie des messages ou qui appelle qui. Tel n’a jamais été le but du débat et de la soi-disant désinformation. «Il y a eu beaucoup de désinformation qui inquiète et nous voulons aider tout le monde à comprendre nos principes et les faits», dit WhatsApp, propriété de Facebook.

Pourtant, c’est WhatsApp qui a simplement contourné les multiples éléphants dans la pièce, est sorti calmement de la pièce, inconscient des questions posées, s’est dirigé directement vers la plage et a enfoui la tête dans le sable pour noyer tous les désagréments inconfortables. Dans toutes les prétendues tentatives de contrer la soi-disant désinformation au cours des derniers jours, WhatsApp a amplifié sept points et les a répétés bruyamment tout en collant leurs doigts dans les oreilles.

WhatsApp est catégorique sur le fait qu’ils ne collectent pas et insistent sur le fait qu’ils sont transparents sur les données des utilisateurs. Tout d’abord, ils disent que WhatsApp ne peut ni voir vos messages ni entendre vos appels sur la plate-forme et Facebook non plus. Deuxièmement, ils insistent sur le fait qu’ils ne tiennent pas de journal des messages ou des appels des utilisateurs. Troisièmement, ils disent que WhatsApp ne partage pas vos contacts avec Facebook. Quatrièmement, ils insistent sur le fait que WhatsApp ne peut pas voir votre emplacement partagé et Facebook non plus (un peu plus à ce sujet plus tard). Cinquièmement, ils disent que les groupes WhatsApp restent privés. Sixièmement, ils disent que vous pouvez télécharger vos données WhatsApp (cela me dépasse, mais j’avoue que je ne sais pas tout. Enfin, WhatsApp dit que vous pouvez faire disparaître vos messages.

Si vous avez lu la nouvelle politique de confidentialité et les conditions d’utilisation controversées, vous saurez immédiatement que cela n’égratigne même pas la surface en ce qui concerne ce qui doit être clarifié. Presque personne dans le cercle de nos amis ou parmi nos lecteurs ne s’est inquiété du fait que quelqu’un lise nos messages WhatsApp, ce que WhatsApp pense être le grand point de désinformation. Ça ne l’est pas.

L’une des suggestions consiste à utiliser la fonctionnalité Messages disparus dans l’application. Pourquoi WhatsApp suggère-t-il les messages qui disparaissent alors qu’ils insistent sur le fait qu’ils ne peuvent pas, et Facebook non plus, lire tout ce que j’envoie à des amis ou qu’ils m’envoient? Si toutes les données sont sécurisées et que les chats sont cryptés à l’abri des regards indiscrets, cela devrait-il être? Cela n’a pas de sens de suggérer les deux côtés de la médaille. Si c’est pour nous sauver de nous-mêmes, alors c’est une tout autre affaire.

WhatsApp insiste sur le fait qu’aucune donnée d’appel ou donnée de message n’est accessible par WhatsApp ou Facebook. Là encore, cela n’a jamais vraiment été une source de préoccupation, n’est-ce pas? Lorsque la nouvelle politique de confidentialité a été déployée comme un « acceptation » facultativement obligatoire, l’inquiétude tournait autour de l’utilisation plus large des données utilisateur auxquelles WhatsApp a accès et dit qu’ils partageront également avec Facebook et d’autres entreprises.

Et c’est avant d’entrer dans le vrai cœur de la controverse qu’est la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp et les termes de l’accord de service.

WhatsApp insiste sur le fait que «lorsque vous partagez votre emplacement avec quelqu’un sur WhatsApp, votre emplacement est protégé par un cryptage de bout en bout, ce qui signifie que personne ne peut voir votre emplacement à l’exception des personnes avec lesquelles vous le partagez». Pourtant, un rapide coup d’œil sur le nouveau document de politique de confidentialité de WhatsApp suggère le contraire.

Sous les informations collectées automatiquement, indique: «Nous collectons et utilisons des informations de localisation précises sur votre appareil avec votre permission lorsque vous choisissez d’utiliser des fonctionnalités liées à la localisation, comme lorsque vous décidez de partager votre position avec vos contacts ou d’afficher des emplacements à proximité ou d’autres emplacements ont partagé avec vous. Il existe certains paramètres relatifs aux informations de localisation que vous pouvez trouver dans les paramètres de votre appareil ou dans les paramètres de l’application, comme le partage de position. » N’est-ce pas exactement contraire à ce que dit la clarification?

Comment cela peut-il être à la fois «personne ne peut voir votre position» et «nous recueillons et utilisons des informations de localisation précises, comme lorsque vous décidez de partager votre position avec vos contacts»? WhatsApp dit: «Même si vous n’utilisez pas nos fonctionnalités liées à la localisation, nous utilisons les adresses IP et d’autres informations telles que les indicatifs régionaux des numéros de téléphone pour estimer votre emplacement général (par exemple, la ville et le pays). Nous utilisons également vos informations de localisation à des fins de diagnostic et de dépannage. »

Vous pensiez que vous étiez un accès aux données de localisation intelligent et désactivé sur votre téléphone? WhatsApp trouvera toujours un moyen. Ils prétendent que c’est juste pour le diagnostic et le dépannage. Théoriquement, WhatsApp peut partager même ces données collectées avec Facebook, mais nous ne savons pas si c’est le cas. Ou pas. Et nous ne le ferons probablement jamais.

Deuxièmement, WhatsApp a toujours déclaré qu’il ne tenait pas de journal des appels et des messages d’un utilisateur. Pourtant, WhatsApp est très proche. Ils peuvent essayer de montrer que ce n’est pas le cas, mais ils collectent en fait une grande partie de votre utilisation et des informations de journal. WhatsApp ne sait peut-être pas à quoi vous envoyez un message, mais il a une bonne idée de la façon dont vous utilisez l’application. Et cela inclura probablement aussi les contacts les plus connectés. C’est ainsi que la magie de la personnalisation est construite et servie.

«Nous recueillons des informations sur votre activité sur nos Services, telles que des informations relatives aux services, aux diagnostics et aux performances. Cela comprend des informations sur votre activité (y compris la manière dont vous utilisez nos Services, vos paramètres de Services, la manière dont vous interagissez avec les autres utilisant nos Services (y compris lorsque vous interagissez avec une entreprise), ainsi que l’heure, la fréquence et la durée de vos activités et interactions) , fichiers journaux et journaux et rapports de diagnostic, de plantage, de site Web et de performances. Cela inclut également des informations sur le moment où vous vous êtes inscrit pour utiliser nos Services; les fonctionnalités que vous utilisez comme la messagerie, les appels, l’état, les groupes (y compris le nom du groupe, l’image du groupe, la description du groupe), les paiements ou les fonctionnalités professionnelles; photo de profil, informations « à propos »; si vous êtes en ligne, la dernière fois que vous avez utilisé nos Services (votre «dernière consultation»); et lorsque vous avez mis à jour pour la dernière fois vos informations «à propos de» », c’est ainsi que le document de politique de confidentialité les décrit.

Quant à l’inquiétude des milliers d’utilisateurs de WhatsApp, c’est la quantité de données partagées avec Facebook. WhatsApp insiste sur le fait qu’aucune des coordonnées ou vos données de localisation ne sont partagées avec la société mère. Mais avec l’insistance, WhatsApp essaie d’attirer votre attention sur un match de cricket en direct lorsqu’il y a un plafond qui fuit dans la même pièce.

Le document de politique de confidentialité de WhatsApp indique clairement qu’ils partagent une grande partie de vos informations avec d’autres sociétés Facebook. «Nous pouvons utiliser les informations que nous recevons d’eux, et ils peuvent utiliser les informations que nous partageons avec eux, pour aider à exploiter, fournir, améliorer, comprendre, personnaliser, soutenir et commercialiser nos services et leurs offres, y compris les produits de la société Facebook, ”Disent les conditions de service mises à jour. On pense que certains des utilitaires répertoriés pour ce partage de données aident à améliorer l’infrastructure et les systèmes de livraison, à comprendre comment un utilisateur utilise les plates-formes différemment et à promouvoir la sûreté et la sécurité des données à tous les niveaux. Remarquez que cela signifie également que vos données seront utilisées pour proposer des suggestions personnalisées ainsi que des publicités ciblées sur vous et vos tendances d’utilisation sur une variété de plates-formes.

Les conditions mises à jour de WhatsApp indiquent que c’est pour «améliorer leurs services et vos expériences d’utilisation, comme faire des suggestions pour vous (par exemple, des amis ou des connexions de groupe, ou du contenu intéressant), personnaliser les fonctionnalités et le contenu, vous aider à terminer vos achats et transactions et en affichant des offres et des publicités pertinentes sur les produits de l’entreprise Facebook. » Cela, peu importe ce que l’on peut croire, ne peut se produire que s’il existe une synergie étroite entre deux plates-formes. Et cela signifie partager des données.

À aucun moment de cette catastrophe de relations publiques, WhatsApp n’a vraiment essayé de répondre aux questions réelles. Ce n’est pas une surprise, pour être honnête. Les données sont essentielles à presque toutes les plates-formes à l’heure actuelle, et personne ne voudrait y renoncer. Pourtant, lorsque la politique que vous avez élaborée a conduit à de telles critiques, accusant les utilisateurs de tomber pour ce que vous appelez la désinformation, montre simplement le manque de sincérité non seulement pour dissiper les doutes des utilisateurs, mais aussi pour prendre en compte les préoccupations des utilisateurs.

WhatsApp doit sûrement s’inquiéter de la rapidité avec laquelle ses rivaux plus axés sur la confidentialité, Telegram et Signal, ont gagné de nouveaux utilisateurs alors que les gens recherchent des alternatives à WhatsApp pour de bon. Telegram a déjà enregistré plus de 500 millions d’utilisateurs tandis que Signal reste l’application la plus téléchargée au cours de la semaine dernière et un peu plus, au niveau mondial, sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Que Signal et Telegram soient aussi axés sur la confidentialité qu’ils le prétendent, c’est une tout autre affaire. Mais avec leur argumentaire sur la confidentialité des données, ils semblent être au bon endroit au bon moment.