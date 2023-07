WhatsApp vous permet de déplacer des messages vers votre nouveau téléphone : comment faire

Si vous achetez un nouveau téléphone, l’un des plus gros problèmes peut être de vous assurer que toutes vos données sont transférées de votre ancien téléphone. Pour vous faciliter la tâche, WhatsApp vous permet enfin de transférer tous vos historiques de chat avec les médias d’accompagnement vers un nouvel appareil sans avoir besoin d’une application tierce, tant que votre nouveau téléphone est sur le même système d’exploitation que l’ancien.

« Si vous souhaitez déplacer vos chats WhatsApp vers un nouveau téléphone, vous pouvez désormais le faire de manière plus privée sans que vos chats ne quittent jamais vos appareils », a déclaré Mark, PDG de Meta. Zuckerberg a dit Vendredi sur Facebook.

Comment déplacer votre historique de chat WhatsApp vers un nouveau téléphone

Voici comment procéder.

Assurez-vous que votre nouveau téléphone et votre ancien téléphone sont connectés au Wi-Fi avec la localisation activée. Sur votre ancien téléphone, accédez à Paramètrespuis cliquez sur Chats. Robinet Transfert de chatet un code QR s’affichera. Scannez le code QR de votre ancien téléphone avec votre nouveau téléphone. Gardez les deux téléphones sur cet écran pendant que les chats et les médias sont transférés.

Vos données seront entièrement cryptées lors de leur transfert, a déclaré Meta. L’accent mis par l’entreprise sur la sécurité de WhatsApp l’a amenée à introduire un certain nombre de nouvelles fonctionnalités au cours des derniers mois, notamment la suppression automatique du silence des appelants inconnus et le verrouillage de vos conversations plus intimes pour plus de confidentialité.

Si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone, vous voudrez peut-être attendre Amazon Prime Day la semaine prochaine pour voir s’ils ont des ventes de téléphones. Vous pouvez également consulter les guides de Crumpe pour les meilleurs téléphones à acheter en 2023, ou le meilleur iPhone à obtenir en ce moment.