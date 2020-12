WhatsApp semble travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui alertera les utilisateurs des mises à jour officielles à venir (ou disponibles) sur la plate-forme via des bannières intégrées à l’application. La fonctionnalité semble être inspirée de Telegram qui envoie des notifications officielles sur les nouvelles mises à jour, bien qu’elles arrivent via un Telegram ChatBot dédié. De plus, la société mettrait à jour ses conditions d’utilisation en 2021. Les utilisateurs seront tenus d’accepter les nouvelles conditions et directives ou bien ils peuvent supprimer l’application, au cas où ils n’accepteraient pas les changements à venir. Le dernier développement a été repéré par WABetaInfo sur l’application bêta de WhatsApp pour Android v2.20.206.19 et v2.20.130 pour iOS.

Selon le rapport, les utilisateurs de WhatsApp seront alertés des conditions et des directives mises à jour via une bannière intégrée à l’application. Les bannières intégrées à l’application seront également utilisées pour notifier les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook, à l’avenir. Selon une capture d’écran, les utilisateurs devront «accepter les nouvelles conditions pour continuer à utiliser WhatsApp» ou ils pourront «toujours supprimer» le compte. De plus, les nouvelles règles entreront en vigueur à partir du 8 février 2021, bien que le rapport note que la date de mise en œuvre réelle est susceptible de changer. Les utilisateurs réguliers de WhatsApp devraient voir la nouvelle alerte-guide dans les semaines à venir.

De même, un porte-parole de l’entreprise a confirmé à une publication que tous les utilisateurs «doivent accepter» les nouvelles conditions d’ici le 8 février 2021, s’ils souhaitent continuer à utiliser la plateforme de messagerie. Le porte-parole a en outre ajouté que les changements sont liés à la façon dont les entreprises pourront fonctionner sur la plate-forme et interagir avec les utilisateurs. Une déclaration officielle de la société appartenant à Facebook est attendue prochainement.

Pendant ce temps, WhatsApp a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de mettre différents fonds d’écran personnalisés sur chaque chat. La société a également annoncé le lancement d’une nouvelle recherche d’autocollants et d’une nouvelle collection d’autocollants. Pour utiliser un fond d’écran personnalisé sur un individu, les utilisateurs doivent sélectionner Options (trois points)> Fond d’écran, puis choisir l’arrière-plan dans ses collections natives ou dans la galerie du téléphone. La fonctionnalité devrait être déployée auprès des utilisateurs dans les semaines à venir.