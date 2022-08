WhatsApp travaille sur le blocage des captures d’écran pour les messages View Once

L’équipe de WhatsApp travaille sur de nouvelles façons d’augmenter la confidentialité et de réduire la gêne. Trois nouvelles fonctionnalités seront bientôt déployées pour les utilisateurs qui aideront à atteindre ces objectifs.

La première est la fonctionnalité qui vous permet de quitter une discussion de groupe en silence. Cela signifie que vous pouvez vous retirer d’une discussion de groupe sans au revoir gênant. Notez que même si les utilisateurs du groupe ne seront pas notifiés, les administrateurs du groupe recevront une notification.

Ensuite, il y a quelque chose qui se prépare depuis un certain temps – l’option de contrôler qui peut voir quand vous êtes en ligne. Vous pouvez définir cela pour tout le monde, uniquement vos contacts, vos contacts avec quelques exceptions et personne. Ceci et l’option de quitter les groupes en silence seront déployés à tous les utilisateurs plus tard ce mois-ci.

Enfin, une mise à jour très importante de la récente fonctionnalité View Once. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer une photo ou une vidéo qui disparaît une fois que le destinataire les a ouvertes. Cependant, il y avait un défaut majeur – l’autre utilisateur pouvait simplement capturer l’image. Le travail sur le blocage des captures d’écran pour les messages View Once est presque terminé, mais WhatsApp n’a pas précisé quand il sera déployé pour les utilisateurs.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas suivi toutes les nouvelles fonctionnalités de confidentialité. WhatsApp lance une campagne éducative pour enseigner aux gens les options dont ils disposent et comment garder leur correspondance privée.

