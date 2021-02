WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de désactiver les vidéos avant de les envoyer. Le développement, surnommé Mute videos, a été repéré sur WhatsApp pour Android Beta v2.21.3.13. Notamment, la plate-forme sœur de WhatsApp appartenant à Facebook, Instagram, offre déjà la fonctionnalité permettant aux utilisateurs de partager des vidéos via des messages directs (DM), l’audio étant coupé. WhatsApp peut d’abord étendre la fonctionnalité sur la version bêta pour iOS, avant le déploiement en masse.

Selon WABetaInfo, la fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs bêta de WhatsApp pour Android. Les utilisateurs peuvent désactiver les vidéos en appuyant sur le bouton de volume, disponible dans la section où les utilisateurs modifient généralement la vidéo. Les autres options restent les mêmes avec une option emote, une option de texte et une option d’édition. Bien que ce ne soit pas une mise à niveau substantielle, il est agréable d’avoir plus d’options lors de l’envoi de fichiers à d’autres utilisateurs. La fonctionnalité Mute Video est apparue pour la première fois dans l’application WhatsApp pour Android Beta v2.20.207.2, mais elle n’était qu’en cours de développement à ce moment-là. Plus de détails sur son déploiement sont attendus prochainement.

Pendant ce temps, la plate-forme de messagerie est en proie à une controverse depuis qu’elle a annoncé de nouvelles conditions générales pour la plate-forme. Conformément aux nouvelles règles, Facebook collectera et partagera des métadonnées (emplacement du cours, nom du profil, etc.) pour fournir des publicités plus personnalisées sur d’autres plateformes appartenant à Facebook. Cependant, WhatsApp garantit qu’aucune discussion ou conversation privée n’est accessible par l’entreprise. Les défenseurs de la vie privée, y compris en Inde, ont critiqué la plate-forme appartenant à Facebook pour ne fournir qu’un choix unilatéral, c’est-à-dire à prendre ou à laisser l’offre. Le gouvernement indien a également contacté Facebook pour leur demander de modifier les nouvelles règles. D’autre part, le Delhi High a déclaré que les nouvelles règles de WhatsApp étaient volontaires et que les utilisateurs peuvent dire non s’ils ne sont pas d’accord avec eux en entendant une pétition le mois dernier. La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp devait entrer en vigueur en février, mais a été reportée à mai.