WhatsApp, l’application de messagerie instantanée populaire appartenant à Meta, serait en train d’introduire une nouvelle fonctionnalité qui utilisera l’intelligence artificielle (IA) pour répondre plus efficacement aux requêtes d’assistance. La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, la version 2.23.23.8, disponible sur le Google Play Store, a révélé les projets de l’entreprise pour améliorer la qualité de son service.

Selon un rapport de WABetaInfo, cette amélioration inclut la mise en œuvre de messages générés par l’IA pour fournir une meilleure assistance aux utilisateurs à l’avenir.

Les messages générés par l’IA seront alimentés par le service d’IA sécurisé de Meta, promettant d’offrir des réponses plus pertinentes et plus utiles aux demandes des utilisateurs. Cette fonctionnalité, bien qu’encore en développement, vise à améliorer les interactions des utilisateurs, à réduire les temps de réponse et à garantir une expérience d’assistance plus efficace pour les utilisateurs de WhatsApp et le service client.

Les avantages potentiels des messages générés par l’IA dans le support client de WhatsApp sont substantiels. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des solutions plus personnalisées et efficaces à leurs requêtes. Cette innovation peut également fournir des réponses instantanées aux questions, même en dehors des heures normales de bureau.

Bien que la date de sortie exacte de cette fonctionnalité reste inconnue, elle devrait faire partie d’une future mise à jour de l’application.

De plus, WhatsApp travaille également sur une autre fonctionnalité qui permettra aux propriétaires de chaînes d’ajouter de nouveaux administrateurs. Les canaux WhatsApp, un outil de diffusion unidirectionnel, permettent aux individus et aux organisations d’envoyer des mises à jour privées au sein de l’application.

Avec l’ajout de nouveaux administrateurs, les propriétaires de chaîne peuvent garantir que la chaîne reste active et mise à jour efficacement, en particulier à mesure qu’elle augmente en taille ou en activité. Les utilisateurs peuvent s’attendre à un support plus réactif et à une gestion améliorée des canaux dans un avenir proche.