WhatsApp de Facebook Inc retarde une mise à jour visant à augmenter les transactions commerciales sur la plate-forme après une tempête d’inquiétude de la part des utilisateurs qui craignaient que la plate-forme de messagerie ne dilue sa politique de confidentialité dans le processus.

Les utilisateurs de WhatsApp ont reçu ce mois-ci une notification indiquant qu’il préparait une nouvelle politique de confidentialité et de nouvelles conditions, et il se réservait le droit de partager certaines données utilisateur avec l’application Facebook.

Cela a déclenché des protestations mondiales et une ruée de nouveaux utilisateurs vers les applications de messagerie privées concurrentes, notamment Telegram et Signal.

WhatsApp a annoncé vendredi qu’il retarderait le lancement de la nouvelle politique à mai à partir de février, que la mise à jour était axée sur la possibilité pour les utilisateurs de communiquer avec les entreprises et que la mise à jour n’affectait pas les conversations personnelles, qui continueront d’avoir un cryptage de bout en bout. .

« Cette mise à jour n’élargit pas notre capacité à partager des données avec Facebook », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Bien que tout le monde n’achète pas avec une entreprise sur WhatsApp aujourd’hui, nous pensons que de plus en plus de gens choisiront de le faire à l’avenir et il est important que les gens connaissent ces services», a-t-il déclaré.

Facebook a déployé des outils commerciaux sur WhatsApp au cours de l’année écoulée pour augmenter les revenus des unités à plus forte croissance comme WhatsApp et Instagram tout en rassemblant l’infrastructure de commerce électronique à travers l’entreprise.

Facebook a acquis WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014 mais tarde à le monétiser.

L’application partage déjà certaines catégories de données personnelles, y compris le numéro de téléphone et l’adresse IP de l’utilisateur, avec Facebook.

«Nous ne conservons pas de journaux des messages ou des appels de tout le monde. Nous ne pouvons pas non plus voir votre emplacement partagé et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook », dit-il.

WhatsApp a déclaré en octobre qu’il commencerait à proposer des achats intégrés via Facebook Shops et offrirait aux entreprises qui utilisent ses outils de messagerie de service client la possibilité de stocker ces messages sur des serveurs Facebook.

WhatsApp a déclaré à l’époque que les discussions avec une entreprise utilisant le nouveau service d’hébergement ne seraient pas protégées par le cryptage de bout en bout de l’application.