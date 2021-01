De nombreux utilisateurs et certains médias ont interprété la notification comme un changement marqué dans les pratiques de partage de données de WhatsApp, estimant à tort que l’entreprise pouvait désormais lire les conversations des gens et d’autres données personnelles. La désinformation s’est répandue dans le service, touchant les utilisateurs du monde entier.

Ce mois-ci, WhatsApp a informé ses utilisateurs qu’il leur donnerait de nouvelles options pour envoyer des messages aux entreprises utilisant le service et mettait à jour ses conditions de confidentialité. La notification de WhatsApp indiquait que les utilisateurs devraient accepter les nouvelles conditions d’ici février ou ne plus avoir accès à leurs comptes. Bien que peu de choses aient changé, l’entreprise avait encore besoin de l’approbation des utilisateurs.

Des millions de personnes ont afflué vers d’autres services de messagerie, y compris des applications comme Signal – qui offre un cryptage dit de bout en bout comme WhatsApp – et Telegram, qui offre certaines options de cryptage. Plus tôt cette semaine, Signal est devenue l’application n ° 1 en Inde, l’un des plus grands marchés de WhatsApp, sur les téléphones Apple et Android.

Désormais, les dirigeants de WhatsApp s’efforcent d’assurer aux utilisateurs que ses modifications sont mineures, qu’il ne peut pas lire les messages des utilisateurs et que ses services sont plus sécurisés que certains concurrents.

«WhatsApp a aidé à apporter le cryptage de bout en bout aux gens du monde entier, et nous nous engageons à défendre cette technologie de sécurité maintenant et à l’avenir», a déclaré WhatsApp dans un article de blog de l’entreprise. «Avec ces mises à jour, rien de tout cela ne change.»

Certaines informations limitées de WhatsApp sont partagées avec Facebook, la société mère de WhatsApp. Mais les modifications apportées aux conditions de service de WhatsApp pour l’activer ont eu lieu en 2016, et les conditions n’ont pas été considérablement mises à jour depuis.