Vendredi, WhatsApp a reporté un changement de partage de données alors que les utilisateurs préoccupés par la confidentialité ont fui le service de messagerie appartenant à Facebook et se sont précipités vers leurs rivaux Telegram et Signal.

L’application pour smartphone, un énorme succès à travers le monde, a annulé la date limite du 8 février pour accepter une mise à jour de ses conditions concernant le partage de données avec Facebook, affirmant qu’elle utiliserait la pause pour éliminer les informations erronées sur la confidentialité et la sécurité.

« Nous avons entendu de nombreuses personnes à quel point il y a de la confusion autour de notre récente mise à jour », a déclaré WhatsApp dans un article de blog. « Cette mise à jour n’élargit pas notre capacité à partager des données avec Facebook. » Il a déclaré qu’il « irait progressivement aux gens pour revoir la politique à leur propre rythme avant que de nouvelles options commerciales ne soient disponibles le 15 mai ».

La mise à jour concerne la façon dont les marchands utilisant WhatsApp pour discuter avec les clients peuvent partager des données avec Facebook, qui pourrait utiliser les informations pour des publicités ciblées, selon le réseau social.

« Nous ne pouvons pas voir vos messages privés ou entendre vos appels, et Facebook non plus », a déclaré WhatsApp dans un précédent article de blog. « Nous ne conservons pas de journaux de qui tout le monde envoie des messages ou appelle. Nous ne pouvons pas voir votre position partagée et Facebook non plus. »

Les données de localisation ainsi que le contenu des messages sont cryptés de bout en bout, selon WhatsApp.

« Nous offrons aux entreprises la possibilité d’utiliser les services d’hébergement sécurisé de Facebook pour gérer les discussions WhatsApp avec leurs clients, répondre aux questions et envoyer des informations utiles comme des reçus d’achat », a déclaré WhatsApp dans un message.

« Que vous communiquiez avec une entreprise par téléphone, e-mail ou WhatsApp, elle peut voir ce que vous dites et peut utiliser ces informations à ses propres fins de marketing, qui peuvent inclure la publicité sur Facebook. »

Les experts en technologie notent que la nouvelle exigence de WhatsApp envers ses utilisateurs rend juridiquement contraignante une politique largement utilisée depuis 2016.

Facebook vise à monétiser WhatsApp en permettant aux entreprises de contacter les clients via la plate-forme, ce qui permet au géant de l’internet de centraliser certaines données sur ses serveurs.

Pays concernés

L’Autorité turque de la concurrence a déclaré qu’elle ouvrait une enquête et demandait à WhatsApp de suspendre l’obligation de partage de données pour ses utilisateurs.

Plusieurs organisations étatiques turques – y compris le bureau des médias du président Recep Tayyip Erdogan – sont passées au nouveau service de messagerie de Turkcell Telecom BiP en réponse.

Les modifications apportées aux conditions de service ont également placé WhatsApp dans la ligne de mire en Italie et en Inde, où une pétition a été déposée devant un tribunal de Delhi.

La notification de WhatsApp aux utilisateurs manquait de clarté et ses implications en matière de confidentialité doivent être soigneusement évaluées, a déclaré l’agence italienne de protection des données GPDP dans un message publié sur son site Web.

Le GPDP a déclaré avoir partagé ses préoccupations avec le comité européen de la protection des données et s’est réservé le droit d’intervenir en la matière.

Facebook subit une pression croissante de la part des régulateurs alors qu’il tente d’intégrer ses services.

L’UE a condamné le géant américain des médias sociaux à une amende de 110 millions d’euros (puis 120 millions de dollars) pour avoir fourni des informations incorrectes et trompeuses sur sa prise de contrôle de WhatsApp en 2014 concernant la capacité à lier des comptes entre les services.

Les régulateurs fédéraux et étatiques aux États-Unis ont accusé Facebook d’utiliser ses acquisitions de WhatsApp et d’Instagram pour étouffer la concurrence et ont intenté des poursuites antitrust le mois dernier dans le but de forcer l’entreprise à les céder.

Confidentialité primordiale

Les craintes concernant la confidentialité des utilisateurs se sont accrues, Uber prenant soin de souligner qu’un changement des conditions d’application prenant effet le 18 janvier n’a rien à voir avec le partage de données.

L’application de messagerie cryptée Telegram a vu les rangs des utilisateurs augmenter à la suite de l’annonce des conditions du service WhatsApp, a déclaré son fondateur, né en Russie, Pavel Durov.

« Les gens ne veulent plus échanger leur vie privée contre des services gratuits », a déclaré Durov sans se référer directement à l’application rivale.

L’application de messagerie cryptée Signal a également connu une forte augmentation de la demande, aidée par une recommandation tweetée par l’entrepreneur technologique milliardaire Elon Musk.

WhatsApp a cherché à rassurer les utilisateurs inquiets, diffusant même des annonces de journaux d’une page entière en Inde, proclamant que « le respect de votre vie privée est inscrit dans notre ADN ».