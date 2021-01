WhatsApp a déclaré qu’il repousserait une mise à jour de politique prévue pour donner aux utilisateurs le temps de revoir ses conditions, craignant que la plate-forme appartenant à Facebook ne partage des données privées avec sa société mère, contribuant ainsi à une migration massive de l’application.

L’application de chat a annoncé vendredi qu’elle retarderait la mise à jour jusqu’à la mi-mai, blâmant « confusion » et « désinformation » pour les préoccupations croissantes des clients en matière de confidentialité tout en insistant sur le fait qu’il ne transmettrait pas de données utilisateur supplémentaires, telles que des messages privés, à Facebook en vertu de ses nouvelles politiques.

« Nous protégerons toujours vos conversations personnelles avec un cryptage de bout en bout, afin que ni WhatsApp ni Facebook ne puissent voir ces messages privés, » dit la société. «C’est pourquoi nous ne conservons pas de journaux des messages ou des appels de chacun. Nous ne pouvons pas non plus voir votre position partagée et nous ne partageons pas vos contacts avec Facebook. »

Cette mise à jour n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook.

Cette mise à jour n'étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook.

Plus tôt ce mois-ci, la plate-forme de chat a informé les utilisateurs de la mise à jour imminente de la politique, notant qu’elle inclurait de nouvelles options pour les entreprises de messagerie sur WhatsApp, mais précisant également que les clients auraient jusqu’au 8 février pour accepter les modifications ou être exclus de leurs comptes. La notification a rapidement fait craindre que la mise à jour entraînerait des changements importants dans la façon dont WhatsApp partage les données, à savoir avec sa société mère Facebook.

Bien que la société ait catégoriquement nié les rumeurs de partage de données plus intrusif, les préoccupations ont néanmoins alimenté un exode majeur de la plate-forme, poussant des masses d’utilisateurs vers des applications de chat concurrentes. Vendredi, Signal a déclaré avoir subi une panne mondiale en raison de «Des millions et des millions» des nouveaux utilisateurs affluent vers la plateforme, affirmant qu’ils « Envoyer un message indiquant que la confidentialité est importante. » Telegram, quant à lui, a enregistré quelque 5,6 millions de téléchargements en moins d’une semaine au début du mois, par Apptopia, et affirme avoir gagné plus de 25 millions de nouveaux utilisateurs au cours des 72 dernières heures. Tout cela survient alors que WhatsApp a vu les téléchargements reculer de 12,7 millions à 10,6 millions par rapport à la semaine dernière, selon Sensor Tower, le tracker d’analyse des applications mobiles.

– Teban D. (@tebanrhcp) 15 janvier 2021

Le vol de WhatsApp a été aidé la semaine dernière après que l’entrepreneur technologique milliardaire Elon Musk, maintenant l’homme le plus riche du monde, ait imploré ses abonnés Twitter de « Utiliser le signal » à la suite de la mise à jour annoncée de WhatsApp.

Alors que WhatsApp se vante de son engagement à sécuriser les communications et le cryptage de bout en bout, la plate-forme a été critiquée par le passé pour ses pratiques de partage de données. Il a annoncé en 2016 qu’il commencerait à partager certaines données utilisateur avec Facebook, telles que la connexion des numéros de téléphone des clients au géant des médias sociaux et l’envoi de données pour des publicités ciblées. L’Electronic Privacy Information Center – une organisation à but non lucratif basée à Washington, DC – a déposé une plainte auprès de la Federal Trade Commission des États-Unis à l’époque, faisant valoir que le changement de politique était un «Pratique commerciale déloyale et trompeuse», mais le mouvement a eu peu d’effet.

Dans le cadre de la politique de 2016, cependant, les utilisateurs ont eu la possibilité unique de refuser l’envoi de données à Facebook. Cette option ne sera plus disponible dans le cadre de la mise à jour, qui prendra désormais effet le 15 mai, obligeant les clients à expédier leurs informations comme condition d’utilisation de la plate-forme.

À partir d’aujourd’hui, WhatsApp partage désormais un plus grand nombre de données avec sa société mère, y compris « Données de transaction, informations relatives aux services, informations sur la manière dont vous interagissez avec les autres (y compris les entreprises) …, informations sur les appareils mobiles, votre adresse IP, » alors que l’entreprise dit qu’elle peut également partager « les autres informations » spécifié ailleurs dans sa politique de confidentialité.

