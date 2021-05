WhatsApp poursuit le gouvernement indien sur les nouvelles règles des médias sociaux, citant des «  problèmes de confidentialité  » – rapports

La filiale Facebook a porté plainte mardi dans la capitale indienne, arguant que l’une des nouvelles règles viole les droits à la vie privée protégés par la constitution du pays tout en demandant à la Haute Cour de Delhi de l’annuler, a rapporté Reuters, citant des sources proches de l’affaire.

Annoncées en février et entrant en vigueur mercredi, les directives sur les réseaux sociaux exigent des plateformes qu’elles identifient, entre autres, la source initiale des informations jugées illégales par le gouvernement. Cependant, comme le messager WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout, la société aurait déclaré que se conformer à la règle l’obligerait à démasquer à la fois le «Initiateurs» et les destinataires de messages, jugeant qu’il s’agit d’une «menace» pour la vie privée des utilisateurs.

Sauf décision de la Haute Cour, si les entreprises ne respectent pas les Directives pour les intermédiaires et le Code d’éthique des médias numériques, elles risquent de perdre les protections contre les poursuites pénales et autres procédures judiciaires dont bénéficient actuellement les plates-formes opérant en Inde.

WhatsApp compte actuellement 400 millions d’utilisateurs en Inde, tandis que Facebook en compte environ 290 millions et Twitter plus de 17 millions, selon l’agrégateur de données de marché Statista.

Alors que WhatsApp, Facebook et d’autres grands acteurs des médias sociaux se sont efforcés de concurrencer le marché indien, les entreprises se sont disputées à plusieurs reprises avec le gouvernement de New Delhi. Cette semaine encore, la police s’est rendue dans un bureau Twitter à Delhi pour informer l’entreprise qu’elle faisait l’objet d’une enquête après avoir signalé des messages de dirigeants du parti au pouvoir Bharatiya Janata (BJP) pour «Médias manipulés».

Le gouvernement a également récemment approché des plateformes pour leur demander de supprimer tout message faisant mention d’un « Variante indienne » du coronavirus, affirmant que le terme est trompeur et nuirait à l’image du pays à l’étranger, selon une lettre obtenue par Reuters et les médias locaux. Cependant, on ne sait pas si les entreprises se sont conformées à la demande.

Le mois dernier, le gouvernement a également ordonné à Twitter de nettoyer des dizaines de tweets critiquant la gestion de Covid-19 par les autorités. Dans ce cas, l’entreprise a déclaré qu’elle accepterait de se conformer, car le non-respect aurait pu entraîner des peines d’emprisonnement pour les employés. Ce n’était pas la première fois que des entreprises de médias sociaux étaient menacées d’arrestation, avec un rapport de mars dans le Wall Street Journal notant que Facebook, WhatsApp et Twitter avaient reçu des notifications avertissant que leur personnel basé en Inde pourrait être emprisonné s’ils ne supprimaient pas les messages qui étaient perçus comme portant atteinte à la sécurité nationale ou à l’ordre public.

