WhatsApp pourrait bientôt fonctionner sur votre montre Wear OS

WhatsApp, l’application de messagerie populaire appartenant à Meta, testerait une application pour Wear OS, ce qui signifie que si vous possédez une Google Pixel Watch, une Samsung Galaxy Watch 5 ou une autre smartwatch, vous pourrez bientôt envoyer des messages texte et vocaux directement depuis votre poignet.

L’application est désormais disponible pour les utilisateurs de WhatsApp programme de test bêta, signalé 9to5Google lundi. On ne sait pas quand il pourrait obtenir une version complète. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Alors, comment WhatsApp fonctionnera-t-il sur Wear OS ? Pour configurer WhatsApp sur un appareil Wear OS, vous devrez apparemment entrer un code à huit chiffres de votre montre vers l’application de votre téléphone. Ensuite, vous pourrez faire défiler les messages passés et répondre avec un message vocal ou via un clavier système, selon 9to5Google. L’application afficherait également des informations dans les discussions de groupe telles que « Personnes dans cette conversation » et « Ouvrir au téléphone ».

Bien qu’il puisse y avoir des applications tierces disponibles, l’application WhatsApp est actuellement disponible en téléchargement sur Android, iOS et Mac. Déjà, les propriétaires de smartwatch peuvent utiliser certaines fonctions de WhatsApp, telles que recevoir des notifications ou simplement envoyer une réponsemais l’application Wear OS étendra les fonctionnalités de WhatsApp.

L’annonce du test bêta pour Wear OS intervient après que WhatsApp a dévoilé le mois dernier une mise à jour qui permet aux utilisateurs de lier un seul compte à plusieurs téléphones. Nous pouvons apprendre plus de mises à jour mercredi qui affectent les montres intelligentes et les appareils Android chez Google IO, le conférence annuelle des développeurs de l’entreprise.

