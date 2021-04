Si cela se produit, lorsque cela se produit, ce sera énorme. WhatsApp semble être sur le point de préparer une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de déplacer l’historique des discussions entre les téléphones Android et l’iPhone d’Apple. Ce sera idéal pour ceux qui ont besoin de changer d’appareil entre les deux plates-formes de smartphone ou qui passent d’un téléphone Android à un nouvel iPhone ou vice-vera. Pour le moment, il n’est pas possible de basculer les chats entre Android et iPhone. Cette fonctionnalité peut également être utile une fois que la prise en charge multi-appareils pour WhatsApp sera déployée, ce qui est également en cours depuis un certain temps et vous permettra de lier plusieurs téléphones avec le même compte WhatsApp et d’utiliser WhatsApp Web même s’il n’y a pas connectivité de données sur le téléphone.

Les bonnes gens à WABetaInfo, comme toujours, nous ont apporté cette bonne nouvelle. Ils disent que WhatsApp teste actuellement la fonction d’historique des discussions de transfert et pourrait bientôt la rendre disponible avec une future mise à jour pour WhatsApp pour Android et WhatsApp pour iPhone. Ceci est testé dans le cadre d’une nouvelle version de test de l’application WhatsApp. Pourtant, il n’y a pas d’autres détails disponibles pour le moment, tels que les détails sur la compatibilité, le service de stockage dans le cloud qui sera utilisé pour la sauvegarde et la restauration de l’historique des discussions et si certaines discussions ne seront pas migrées de cette façon, voire pas du tout. À l’heure actuelle, WhatsApp utilise le stockage Apple iCloud sur iPhone et Google Drive sur Android pour sauvegarder les discussions. Cette fonctionnalité aurait beaucoup de sens si la prise en charge multi-appareils attendue pour WhatsApp devait être déployée dans les semaines à venir. D’une certaine manière, cela pourrait changer la donne pour l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde. Par exemple, si vous êtes un utilisateur Android, vous pourrez également marquer votre compte WhatsApp sur un autre téléphone Android que vous utilisez peut-être. Ou une tablette Android, ou un iPad d’Apple, par exemple. Vous pourrez également utiliser WhatsApp Web ou Desktop même si votre téléphone avec le compte WhatsApp lié, est éteint ou n’a pas de connectivité de données à ce moment-là.