WhatsApp serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui remplacerait sa page de discussions archivées par « Lire plus tard ». Selon WABetaInfo, la section peut être repérée sur la version bêta de WhatsApp v2.20.207.2 pour Android – près de deux mois après son apparition sur la version bêta d’iOS. La nouvelle fonctionnalité Lire plus tard fonctionnera de manière similaire à celle des discussions archivées, bien qu’elle offre une fonctionnalité supplémentaire. Sa date exacte de déploiement pour les chaînes stables reste incertaine pour le moment.

Le rapport contient également une capture d’écran de la page Lire plus tard qui indique: « Pour réduire les interruptions, les discussions avec les nouveaux messages restent ici et vous ne recevrez aucune notification. » Il est actuellement en cours de développement et n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs de la version bêta de WhatsApp. Contrairement aux discussions archivées WhatsApp, si une discussion (individuelle ou en groupe) est masquée sous la page Lire plus tard, les utilisateurs ne recevront aucune notification de la discussion en question, selon le rapport. Il est difficile de savoir si les utilisateurs recevront toujours des notifications si l’expéditeur les a spécifiquement tagués avec «@». En termes de positionnement, il se trouve exactement à l’emplacement actuel des discussions archivées sur l’application. De plus, les utilisateurs de WhatsApp peuvent également désactiver Lire plus tard avec une simple bascule dans les paramètres de chat qui transférerait automatiquement toutes les conversations vers la page principale.

WhatsApp explique que la fonctionnalité de discussions archivées permet aux utilisateurs de masquer une discussion individuelle ou de groupe de la page principale pour mieux organiser les conversations. La lecture ultérieure offre également la même fonctionnalité, bien que le schéma de changement de nom soit probablement fait pour rendre son objectif plus clair pour les utilisateurs.

Pendant ce temps, WhatsApp, propriété de Facebook, a fait l’actualité peu après que la société ait mis à jour sa politique de confidentialité et ses conditions de service. Conformément aux nouvelles règles, la plate-forme de messagerie collectera un tas de données personnelles (sans accéder aux conversations) et les enverra à Facebook, pour fournir un meilleur service. Cependant, les défenseurs de la vie privée affirment que Facebook envahit la vie privée sans donner le bon choix de se désinscrire.