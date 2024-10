WhatsApp peut apporter une fonctionnalité de mémoire de discussion pour Meta AI : sachez comment cela fonctionnera

En juin 2024, WhatsApp a déployé le chatbot alimenté par l’IA appelé Meta AI, qui possède plusieurs fonctionnalités avancées. Au fil des mois, la société a travaillé sur le chatbot pour étendre ses capacités et fonctionnalités afin de le rendre plus utile aux utilisateurs. Dans un récent rapport, WhatsApp aurait testé une nouvelle fonctionnalité de mémoire de discussion pour Meta AI, permettant au chatbot de rappeler plusieurs conversations passées. Sachez comment fonctionnerait la nouvelle fonctionnalité Meta AI.

Fonctionnalité de mémoire de discussion WhatsApp pour Meta AI

Selon WABetaInfo rapportWhatsApp a développé une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA pour offrir une expérience plus personnalisée. La fonctionnalité s’appelle « Chat Memory » et permettra à Meta AI de sauvegarder ou de mémoriser les conversations passées. Cette fonctionnalité devrait permettre aux utilisateurs de sauvegarder certaines informations de discussion avec Meta AI, telles que les informations personnelles, les anniversaires, les recommandations, les horaires, etc.

Le rapport indique : « La méta-IA peut proposer des recommandations, des conseils ou des réponses mieux adaptées aux préférences et au style de vie de l’utilisateur. » Par conséquent, la fonctionnalité de mémoire de discussion WhatsApp pour Meta AI aidera les utilisateurs à récupérer des informations sur les conversations passées, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience de conversation pertinente, plus personnalisée et naturelle avec un chatbot.

Maintenant, beaucoup d’entre vous doivent réfléchir aux problèmes de confidentialité concernant la fonctionnalité Meta AI. eh bien, il devrait avoir une nouvelle interface qui permettra aux utilisateurs de contrôler les informations qui seront enregistrées. Cette interface permettra probablement aux utilisateurs de mettre à jour les informations enregistrées avec de nouveaux changements et plans. De plus, les utilisateurs pourront également supprimer les informations enregistrées une fois qu’elles ne seront plus utiles.

Pour l’instant, la fonctionnalité de mémoire de discussion de Meta AI est en cours de développement et sera probablement déployée dans la future mise à jour. Outre cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA, WhatsApp a également travaillé sur la fonctionnalité de mode de chat vocal pour une interaction plus fluide. Désormais, la prochaine mise à jour de l’application pourrait comporter plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la fonction de mémoire de discussion et le mode de discussion vocale.

