WhatsApp permet-il désormais à quiconque de vous ajouter à un groupe?

Le 20 mai 2021, un message s’est rapidement répandu parmi les utilisateurs de WhatsApp selon lequel tout le monde peut vous ajouter à une discussion de groupe WhatsApp, même si vous n’avez pas donné la permission.

Le message affirme que WhatsApp vient de modifier un paramètre de confidentialité dans une nouvelle mise à jour d’application qui permet à quiconque d’ajouter tout autre utilisateur WhatsApp à d’autres groupes WhatsApp.

Mais c’est absurde.

WhatsApp n’a pas modifié les paramètres de confidentialité des groupes, du moins pas depuis quelques années. En 2019, une mise à jour a ajouté de nouvelles options pour choisir qui peut vous ajouter à un groupe WhatsApp: «Tout le monde», «Mes contacts» et «Mes contacts sauf …».

Ce dernier vous donne plus de contrôle sur votre liste de contacts et a remplacé l’option d’origine «Personne».

Ce qui semble s’être produit, c’est qu’une mise à jour récente a fait revenir le paramètre de confidentialité à sa valeur par défaut Tout le monde, même si vous l’aviez précédemment modifié.

Les faits décrits dans le message sont donc erronés. Mais il est utile de rappeler à tout le monde à quel point il est important de vérifier et de définir correctement les options de protection des données et de confidentialité non seulement dans les paramètres de WhatsApp, mais dans toutes vos applications.

Comment puis-je empêcher les autres de m’ajouter à des groupes WhatsApp?

Ouvrez WhatsApp sur votre téléphone et appuyez sur Paramètres. Ensuite, allez dans Compte> Confidentialité. Là, vous verrez le paramètre pour les groupes.







« Mes contacts » doit y être sélectionné. S’il indique «Tout le monde», appuyez dessus et changez-le en «Mes contacts» ou, si nécessaire, en «Mes contacts sauf …». Cela signifie que vous ne pouvez plus être ajouté à aucun groupe, sauf par vos contacts.







Si une personne n’appartenant pas à votre liste de contacts souhaite vous ajouter à un groupe, elle ne peut vous envoyer qu’une invitation, que vous pouvez accepter ou refuser.

Puisque vous êtes dans les paramètres, vous pouvez également vérifier les autres options de confidentialité importantes ici. Par exemple, qui peut voir votre position en direct? Voulez-vous que tout le monde voie votre dernière connexion? Qui devrait être autorisé à voir votre statut?

Dois-je vérifier les paramètres après chaque mise à jour de l’application?

Vous n’êtes pas obligé, mais c’est un excellent exemple de cas où les mises à jour d’applications peuvent mal tourner. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude qu’un Facebook, Twitter, WhatsApp ou toute autre application de médias sociaux ne modifiera pas certains paramètres.

Vous devez donc toujours vérifier brièvement les paramètres de confidentialité et de sécurité après chaque mise à jour logicielle, surtout maintenant avec WhatsApp.

Cet article a été initialement publié en allemand sur PCWelt.de.

