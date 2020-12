La fonctionnalité WhatsApp Payments est désormais disponible pour jusqu’à 20 millions d’utilisateurs en Inde pour activer les paiements UPI. La plate-forme WhatsApp appartenant à Facebook confirme que les paiements WhatsApp sont désormais en direct avec la State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank, et permettra aux utilisateurs d’effectuer le système d’interface de paiement unifiée (UPI) de la National Payments Corporation of India (NPCI). paiements, transferts d’argent et plus encore. L’annonce fait partie du sommet Facebook Fuel for India, la première édition du sommet axé sur l’Inde par le géant de la technologie. La mise à jour de WhatsApp Payments intervient à un moment où le gouvernement indien fait une pression continue pour permettre les transactions numériques dans le pays, dans le cadre de l’initiative plus large Digital India.

C’est en novembre que WhatsApp Payments a reçu l’autorisation d’activer les paiements pour les utilisateurs en Inde dans l’application WhatsApp. «Nous sommes ravis et privilégiés de nous associer à State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank et AXIS Bank pour offrir des paiements numériques simples et sécurisés aux utilisateurs de WhatsApp à travers l’Inde. UPI est un service transformateur et nous avons conjointement l’opportunité d’apporter les avantages de notre économie numérique et de notre inclusion financière à un grand nombre d’utilisateurs qui n’y avaient pas eu accès auparavant », déclare Abhijit Bose, responsable de WhatsApp, Inde, en une déclaration officielle.

À l’heure actuelle, la State Bank of India compte plus de 120 millions d’utilisateurs UPI dans le pays, ce qui représente jusqu’à environ 28% de part dans le système UPI. Les transactions UPI, ou interface de paiement unifiée, ne cessent de croître de mois en mois. Les dernières données de la National Payments Corporation of India (NPCI) indiquent que les transactions UPI pour novembre 2020 ont atteint 2,21 milliards, soit 6,7% de plus que les 2,07 milliards d’octobre. En septembre, les transactions UPI ont atteint 1,8 milliard. Les transactions par carte de crédit ont également connu un pic au cours des derniers mois, coronavirus pandémie a accéléré la transition vers les paiements numériques. WhatsApp Payments sera en concurrence avec des plateformes de paiement telles que Paytm, PhonePe, Amazon Pay et Google Pay, pour n’en nommer que quelques-unes.