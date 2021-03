WhatsApp obtient une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de couper le son de la vidéo avant le partage

WhatsApp a enfin déployé la fonction de mise en sourdine de la vidéo qui permet aux utilisateurs de couper le son des vidéos tout en les partageant avec d’autres. La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs d’Android et sa disponibilité pour le client iOS reste incertaine. La fonctionnalité est en cours d’élaboration depuis un certain temps et les utilisateurs de la version bêta ont reçu son accès le mois dernier. Les utilisateurs d’Android WhatsApp doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de l’application pour utiliser la fonction de mise en sourdine de la vidéo. Les utilisateurs peuvent mettre à jour le manuellement via Google Play Store.

Pour couper le son de la vidéo avant le partage, les utilisateurs devront appuyer sur le bouton du haut-parleur sous l’outil de recherche qui permet de couper la longueur d’un clip. La fonctionnalité est similaire à l’option audio muet sur l’application Instagram qui existe depuis un certain temps. La dernière fonctionnalité WhatsApp est également déployée auprès des utilisateurs de smartphones Android en Inde. Bien que la mise à jour ne soit pas substantielle, elle est toujours utile car les utilisateurs peuvent désactiver le son sensible sur les vidéos qu’ils souhaitent partager avec d’autres.

Le mois dernier, WhatsApp, propriété de Facebook, a annoncé avoir terminé 12 ans de son voyage. Depuis son lancement en 2009, l’application permet désormais non seulement aux utilisateurs d’envoyer des messages ou des fichiers multimédias, mais leur permet également de lancer des appels vocaux et vidéo et d’effectuer des paiements via la plate-forme. Cependant, la plate-forme de messagerie est en proie à une controverse depuis qu’elle a annoncé de nouvelles conditions générales pour la plate-forme. Conformément aux nouvelles règles, Facebook collectera et partagera des métadonnées (emplacement du cours, nom du profil, etc.) pour fournir des publicités plus personnalisées sur d’autres plates-formes appartenant à Facebook. La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp devait entrer en vigueur en février, mais a été reportée à mai. La société a récemment détaillé ce qui arrivera aux utilisateurs qui n’acceptent pas sa nouvelle politique de confidentialité dans une FAQ sur son site Web. Selon WhatsApp, les utilisateurs pourront toujours recevoir des appels et des notifications, mais cela ne sera possible que pour une «courte période».