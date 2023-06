WhatsApp obtient une fonctionnalité de protection tant attendue

Mark Zuckerberg a annoncé une amélioration cruciale pour WhatsApp : faire taire les appelants inconnus. Les utilisateurs peuvent désormais définir s’ils souhaitent ou non empêcher les appelants inconnus de faire sonner leur appareil afin de mieux se protéger contre le spam et la fraude.

WhatsApp développe cette nouvelle fonctionnalité depuis au moins début mars 2023. Et lorsque nous avons vérifié, nous avons constaté que cette mise à jour utile était déjà disponible sur notre téléphone, mais vous devrez peut-être mettre à jour l’application ou attendre qu’elle soit déployée : tous les téléphones n’ont pas l’option pour l’instant.

Comment fonctionne la nouvelle fonction de sourdine

Dans son article de blog publié en juin 2023, WhatsApp a expliqué plus en détail la nouvelle fonctionnalité.

Avec la nouvelle option de réglage d’appel « Silence les appelants inconnus », vous pouvez vous protéger contre les spams et les escroqueries et filtrer automatiquement les appels de personnes inconnues dès le départ. Ces appels seront alors affichés dans votre liste d’appels, mais votre téléphone ne sonnera pas.

Pour activer la nouvelle fonction

Vous pouvez activer la nouvelle fonction « Faire taire les appelants inconnus » dans l’application WhatsApp sous « Paramètres, Confidentialité, Appels » en déplaçant le curseur en conséquence.

Autre nouveauté : vérification de la confidentialité

WhatsApp introduit également une vérification de la confidentialité, car il souhaite que tous les utilisateurs connaissent les options de sécurité proposées par WhatsApp.

Whatsapp

La nouvelle fonctionnalité vous guide étape par étape à travers les paramètres de confidentialité importants et vous aide à choisir le niveau de protection approprié – le tout au même endroit dans l’application, ce qui est certainement un plus. Lorsque vous sélectionnez « Démarrer la vérification » en haut de vos paramètres de confidentialité, vous serez guidé à travers plusieurs précautions de confidentialité qui augmentent la sécurité de vos messages, appels et données personnelles.

Vous pouvez trouver le nouveau contrôle de confidentialité dans WhatApp sous « Paramètres, Confidentialité » bien en évidence en haut.

Cet article a été initialement publié en allemand sur PCWelt.