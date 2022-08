WhatsApp obtient une application Windows native, la version MacOS est toujours en version bêta mais bientôt disponible

WhatsApp permet aux utilisateurs de connecter un ordinateur de bureau afin qu’ils puissent continuer à passer et recevoir des appels et envoyer des messages sans avoir besoin d’avoir leur smartphone à proximité. Cela se fait via WhatsApp Web via un navigateur ou une application de bureau WhatsApp basée sur le Web.

WhatsApp lance une application Windows native, qui n’utilise plus l’ancien backend Web et a été mise à jour pour être exécutée nativement sur Windows. Bien que l’application ne semble pas vraiment différente en surface, l’application native fonctionnera mieux, utilisera moins de ressources et devrait se lancer plus rapidement qu’auparavant. Ces applications vous permettront également de garder les chats en vie depuis votre clavier lorsque votre téléphone est hors ligne.

WhatsApp publiera également une application MacOS native, bien qu’elle soit toujours en cours de développement. L’application MacOS est en cours de test dans une version bêta fermée et arrivera sous la forme d’une “application universelle” MacOS, ce qui signifie qu’elle sera basée sur la version iPhone de l’application WhatsApp et fonctionnera en mode natif sur les ordinateurs portables en silicium d’Apple. 9to5Mac rapporte que la première version bêta de la nouvelle application de bureau WhatsApp est nettement plus rapide que la version actuelle.

Quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous utilisez la nouvelle application de bureau WhatsApp, vous devrez toujours la lier à un compte de smartphone lié à un numéro de téléphone. Une fois lié, vous pourrez envoyer et recevoir des messages et passer des appels WhatsApp avec un cryptage de bout en bout sur chaque appareil lié. Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre appareils liés lorsque votre téléphone est hors ligne, mais les appareils liés seront automatiquement déconnectés si vous n’avez pas utilisé votre téléphone pendant 14 jours.

La source • Passant par