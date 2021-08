WhatsApp obtient des photos et des vidéos « View Once »

Aujourd’hui, WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité de disparition pour les photos et les vidéos. Les utilisateurs peuvent envoyer des photos et des vidéos « Voir une fois » via l’application de messagerie et le destinataire ne pourra les voir qu’une seule fois.

La fonctionnalité était en fait testée dès la fin juin.

Par exemple, vous pouvez envoyer une photo Afficher une fois de nouveaux vêtements que vous essayez dans un magasin, une réaction rapide à un moment précis ou quelque chose de sensible comme un mot de passe Wi-Fi.

La façon dont cela fonctionne ressemble beaucoup à celle d’Instagram. Le destinataire doit appuyer sur le bouton « Photo » ou « Vidéo » pour voir l’image ou la vidéo. Une fois fermée, la vidéo ou l’image ne sera plus accessible.

Engagé note que l’article d’aide de la nouvelle fonctionnalité avertit que les destinataires peuvent toujours prendre des captures d’écran ou enregistrer leur écran tout en ouvrant une photo ou une vidéo Afficher une fois. De plus, WhatsApp n’informera pas l’expéditeur lorsque l’image a été capturée ou enregistrée. Les médias View Once ne seront pas visibles pour WhatsApp car ils sont envoyés avec un cryptage de bout en bout. Si le contenu est signalé, cependant, WhatsApp pourra voir le contenu.

