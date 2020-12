New Delhi: WhatsApp a nié lundi devant la Cour suprême les allégations selon lesquelles ses données pourraient être piratées par le logiciel israélien Pegasus, ce qui avait conduit à une controverse l’année dernière sur la violation de la vie privée à la suite d’allégations selon lesquelles des journalistes indiens et des militants des droits de l’homme faisaient partie des personnes espionnées dans le monde. par des entités sans nom. Le problème a surgi devant un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde qui entendait un plaidoyer déposé par le député de Rajya Sabha Binoy Viswam demandant des instructions à la Banque de réserve de l’Inde (RBI) pour encadrer la réglementation afin de garantir que les données collectées sur les plates-formes UPI ne sont pas exploitées. ou utilisé de toute autre manière que pour le traitement des paiements.

Une allégation est que les données WhatsApp peuvent être piratées par un logiciel appelé Pegasus, le banc, comprenant également les juges AS Bopanna et V Ramasubramanian, a déclaré l’avocat principal Kapil Sibal, qui comparaissait pour WhatsApp. Sibal a déclaré que ce sont toutes des allégations. Aucun d’eux n’est correct. WhatsApp avait déclaré l’année dernière qu’il poursuivait en justice une entreprise de surveillance israélienne qui serait derrière la technologie qui a aidé les espions d’entités non nommées à pirater les téléphones d’environ 1400 utilisateurs.

Lors de l’audience menée par vidéoconférence lundi, l’avocat principal Krishnan Venugopal, comparaissant pour Viswam, a déclaré au banc que la RBI avait déposé un affidavit dans l’affaire et que la National Payments Corporation of India (NPCI) devrait également faire connaître sa position matière. Des garanties supplémentaires devraient être là. La sécurité de WhatsApp n’est pas à la hauteur et le troisième point concerne la localisation des données. Les données sont partagées par des entreprises comme Facebook, WhatsApp et Amazon. Ceci est une violation de la vie privée. Toutes les données sont partagées en violation des normes NPCI, a déclaré Venugopal. Il a évoqué la controverse sur Pegasus et déclaré que les données de WhatsApp pouvaient être piratées par le logiciel espion.

L’avocat qui a comparu pour NPCI a déclaré qu’il déposerait un affidavit à ce sujet. Le banc a affiché l’affaire pour une nouvelle audience au cours de la quatrième semaine de janvier.

Le 15 octobre, la cour suprême avait demandé des réponses au Centre, à la RBI, à NPCI et à d’autres personnes, notamment Google Inc, Facebook Inc, WhatsApp et Amazon Inc sur le plaidoyer. Viswam, le leader du Parti communiste indien (CPI), a demandé des instructions à la RBI et au NPCI pour s’assurer que les données collectées sur les plates-formes UPI (Unified Payments Interface) ne sont en aucun cas partagées avec leur société mère ou tout autre tiers. .

En Inde, le système de paiement UPI est réglementé et supervisé par le défendeur no. 1 (RBI) et l’intimé no. 2 (NPCI), mais la RBI et la NPCI au lieu de remplir leurs obligations statutaires et de protéger et sécuriser les données sensibles des utilisateurs compromettent l’intérêt des utilisateurs indiens en permettant aux entités étrangères non conformes d’exploiter ses services de paiement en Inde, le moyen a allégué. Le RBI et le NPCI ont permis aux trois membres des Big Four Tech Giants, à savoir Amazon, Google et Facebook / WhatsApp (phase bêta), de participer à l’écosystème UPI sans trop de contrôle et en dépit des violations flagrantes des directives UPI et des réglementations RBI, il a réclamé.

Le plaidoyer a allégué que cette conduite de RBI et de NPCI exposait les données financières sensibles des utilisateurs indiens à d’énormes risques, en particulier lorsque ces entités ont été continuellement accusées d’abuser de la position dominante et de compromettre les données, entre autres. Il a en outre demandé que RBI et NPCI veillent à ce que WhatsApp ne soit pas autorisé à lancer des opérations à grande échelle de WhatsApp Pay ‘en Inde sans respecter toutes les conformités légales à la satisfaction du tribunal concernant les conformités réglementaires requises.

Il a déclaré qu’en avril 2018, la RBI, dans le but de sécuriser les données des utilisateurs indiens, avait publié une circulaire enjoignant à tous les fournisseurs de systèmes de veiller à ce que des données entières relatives aux systèmes de paiement exploités par eux soient stockées dans des systèmes uniquement en Inde et qu’ils ont été invités à assurer la conformité d’ici le 15 octobre 2018. Le plaidoyer a affirmé que plus tard, la RBI a atténué la circulaire d’avril 2018 en publiant des questions fréquemment posées (FAQ) et a permis le traitement de toutes les transactions de paiement à l’étranger, y compris les transactions nationales.

Dans ladite FAQ, il a été précisé que dans les cas de traitement de données effectué à l’étranger, les données devraient être supprimées des systèmes à l’étranger et ramenées en Inde dans les 24 heures, selon le plaidoyer. Il a demandé à la cour suprême de déclarer la FAQ datée du 26 juin 2019 publiée par la RBI comme ultra vires de la circulaire datée du 6 avril 2018.

Il a allégué que Google et Facebook ont ​​déjà accès à d’immenses données personnelles de millions d’utilisateurs indiens et s’ils sont autorisés à collecter des données financières illimitées d’utilisateurs indiens tout en opérant sur la plate-forme UPI, cela leur donnerait un contrôle draconien sur les données indiennes sensibles.

