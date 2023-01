WhatsApp natif pour macOS passe en version bêta publique

WhatsApp n’avait pas de véritable version de bureau jusqu’à récemment – les applications Windows et Mac viennent d’envelopper la version Web dans un Électron coquille. Cela a changé l’année dernière lorsque Windows a obtenu une version native et qu’une version native pour macOS est entrée en version bêta. Initialement, il s’agissait d’une version bêta fermée disponible uniquement pour les participants à TestFlight, mais maintenant tout le monde (avec un Mac) peut l’obtenir.

Vous pouvez le télécharger depuis le site officiel, il est disponible pour macOS Big Sur et versions ultérieures. Le site prévient que cette version est encore à un stade précoce de développement.







Fait intéressant, l’équipe WhatsApp a utilisé le framework Mac Catalyst d’Apple, ce qui permet aux développeurs de créer plus facilement des applications qui s’exécutent à la fois sur iPadOS et macOS. C’est curieux car il n’y a pas de version WhatsApp pour iPad (à la place, les utilisateurs sont censés utiliser la version Web). Peut-être que cela changera une fois que cette application sortira de la version bêta.

Quoi qu’il en soit, l’application native devrait fonctionner plus rapidement et être plus efficace sur le matériel Mac (il en va de même pour la version Windows), il est donc bon de voir l’ancienne version d’Electron disparaître.

