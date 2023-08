WhatsApp lance une application Mac avec appels vidéo pour 8 personnes

WhatsApp, l’application de messagerie appartenant à la société mère de Facebook Meta, vient d’être lancée une application pour Mac des ordinateurs.

Dans une tentative continue de concurrencer le géant des appels vidéo professionnels Zoom, l’application WhatsApp Mac inclut des appels audio et vidéo de groupe pour plusieurs personnes.

« Lancement d’une nouvelle application WhatsApp pour Mac. Le groupe appelle jusqu’à 8 personnes en vidéo et 32 ​​en audio », Mark, PDG de Meta Zuckerberg a posté sur sa chaîne de diffusion Instagram mardi matin.

WhatsApp avait déjà lancé une application de bureau pour Windows. Les deux applications de bureau incluent le cryptage de bout en bout de vos appels et discussions sur vos appareils.

Comment télécharger WhatsApp pour Mac

L’application sera bientôt disponible sur l’App Store d’Apple, mais pour l’instant, voici comment la télécharger sur votre Mac :

Dirigez-vous vers le Site Web WhatsApp. Frappez le vert télécharger bouton dans le coin supérieur droit. Il y aura trois options de téléchargement : Android, iOS et Mac. Frappez le télécharger bouton sous Mac. Le téléchargement commencera. Une fois que c’est fait, cliquez sur le fichier. Faites glisser et déposez le fichier WhatsApp vert dans votre dossier Applications. Vous pouvez ensuite ouvrir le dossier Applications pour voir l’application WhatsApp et cliquer dessus pour l’exécuter. Connectez-vous à votre compte ou créez-en un nouveau pour commencer.

WhatsApp pour Mac nécessite macOS 11 ou version ultérieure.

WhatsApp pour Mac : nouvelles fonctionnalités

Vous pouvez choisir de recevoir des notifications d’appels entrants lorsque votre application est fermée.

Vous pouvez désormais glisser et déposer des fichiers depuis votre bureau vers une discussion pour les partager.

La nouvelle application suit WhatsApp ce mois-ci en introduisant le partage d’écran lors des appels vidéo.

Meta s’est concentré sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour étendre l’utilisation de WhatsApp au cours des derniers mois, notamment les messages vidéo instantanés, les chaînes pour suivre des personnes et des marques, le verrouillage de vos discussions intimes, l’édition des messages envoyés, l’intégration de Wear OS et la possibilité d’utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones et déplacez vos messages vers un nouveau téléphone.