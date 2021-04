La plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Facebook, WhatsApp, a introduit un nouveau pack d’autocollants appelé Vaccins for All dans le cadre des efforts de l’entreprise pour faire connaître le vaccin COVID-19 et montrer son appréciation aux travailleurs de la santé du monde entier. Le nouveau pack d’autocollants de WhatsAp a été développé en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). WhatsApp s’est également associé à plus de 150 gouvernements nationaux, étatiques et locaux, ainsi qu’à des organisations telles que l’OMS et l’UNICEF pour offrir des informations vérifiées sur le COVID-19. Les lignes d’assistance COVID-19 créées sur WhatsApp ont également commencé à offrir des informations sur les vaccins et l’enregistrement. Le nouveau pack d’autocollants Vaccine for All apporte 23 autocollants distincts à WhatsApp, conçus en partenariat avec l’OMS. Il est disponible en téléchargement sur Android et iOS et vise à permettre aux gens «d’exprimer la joie, le soulagement et l’espoir qu’ils ressentent à propos des possibilités offertes par les vaccins COVID-19».

«Alors que les vaccins COVID-19 sont en cours de déploiement à travers le monde, le nouveau pack d’autocollants vise à encourager l’adoption du vaccin et représente l’espoir», a déclaré Andy Pattison, chef d’équipe des canaux numériques à l’OMS, cité dans un communiqué. Outre les autocollants, WhatsApp a également ajouté des lignes d’assistance COVID-19 de divers gouvernements et organisations comme l’OMS, l’UNICEF et plus encore depuis le début de la pandémie. WhatsApp a également déclaré que les gouvernements de pays comme l’Inde, l’Argentine, le Brésil, l’Indonésie et l’Afrique du Sud ont commencé à utiliser ces lignes d’assistance pour connecter les citoyens à des informations et à l’enregistrement précis du vaccin COVID-19. En Indonésie, WhatsApp a déclaré qu’environ 500 000 agents de santé se sont inscrits au vaccin via le service d’assistance téléphonique au cours des cinq premiers jours.

En Inde, WhatsApp s’est associé à MyGov pour fournir des informations relatives au COVID-19 via un chatbot. Le chatbot, appelé MyGov Corona Helpdesk, comprend des détails sur les vaccins COVID-19 et a dépassé la barre des 30 millions d’utilisateurs.

