WhatsApp introduit une nouvelle politique de confidentialité, partagera vos données avec Facebook

WhatsApp, la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook, a mis à jour sa politique de confidentialité. Tous les utilisateurs ont reçu un avis indiquant que le service partagera désormais les données des utilisateurs avec d’autres sociétés Facebook.

Cela contraste fortement avec ce que la société avait initialement promis en 2014 lors de l’acquisition par Facebook lorsque WhatsApp a assuré que son objectif était de savoir «le moins possible».

Bien que les utilisateurs aient pu se désinscrire jusqu’à présent, à partir du 8 février, ils n’auront qu’une seule solution, s’ils ne souhaitent pas que leurs données appartiennent à la société mère: désinstallez l’application et arrêtez d’utiliser le service.





Capture d’écran par XDA Developers

Certaines des informations que WhatsApp recueille et partagera comprennent les données de localisation, les adresses IP, le modèle de téléphone, le système d’exploitation, le niveau de la batterie, la force du signal, le navigateur, le réseau mobile, le FAI, la langue, le fuseau horaire et même l’IMEI. Il y a aussi des informations sur la façon dont vous envoyez des messages, appelez, quels groupes vous participez, le statut, la photo de profil, la dernière fois que vous étiez en ligne, etc.

WhatsApp a même ajouté une section distincte appelée «Données de transactions et de paiements» précisant que la plate-forme traitera des informations supplémentaires, même pour les paiements, effectués via l’application. La société affirme que c’est à des fins d’analyse, bien qu’elle fournisse ses identifiants uniques à d’autres sociétés Facebook.

La politique de confidentialité est en cours de déploiement à l’échelle mondiale, cependant, les utilisateurs situés dans l’Union européenne n’ont reçu qu’un seul point dans leur notification. Grâce à une législation plus stricte sur la confidentialité, mieux connue sous le nom de GDPR, les utilisateurs de WhatsApp dans 27 pays européens ne verront pas leurs données partagées avec des tiers.

La source