Bien qu’il ne représente qu’une fraction de sa base d’utilisateurs de 400 millions d’utilisateurs en Inde, le nombre de comptes bloqués est important puisqu’il représente environ un quart des huit millions d’interdictions que WhatApp prononce dans le monde chaque mois.

Notant que 95% des comptes ont été bloqués pour dépassement des limites imposées au nombre de fois que les messages peuvent être transférés dans le pays, la plateforme a déclaré que son « point culminant » a été d’empêcher la propagation de messages nuisibles et indésirables.

« La détection d’abus opère à trois étapes du mode de vie d’un compte : à l’enregistrement ; pendant la messagerie ; et en réponse aux commentaires négatifs, que nous recevons sous la forme de rapports d’utilisateurs et de blocs », note le rapport.

Tout en déclarant que les conversations d’utilisateur à utilisateur sur la plate-forme restent cryptées et privées, WhatsApp a déclaré que cela payait « attention particulière aux commentaires des utilisateurs » et collabore avec une équipe de spécialistes et d’analystes pour évaluer « cas limites » et améliorer l’efficacité contre la désinformation.

En plus de répondre aux plaintes des utilisateurs, WhatsApp a déclaré s’appuyer sur « signaux de comportement » à partir de comptes d’utilisateurs, disponibles « informations non cryptées », des photos de profil et de groupe, et des descriptions pour identifier les délinquants potentiels.

WhatsApp a déclaré que son responsable des griefs dans le pays avait reçu plus de deux cents appels pour annuler les blocages de comptes au cours d’une période d’un mois. De plus, il a reçu plus d’une centaine de plaintes liées au soutien des comptes et des produits et à la sécurité des utilisateurs.

Les plateformes de médias sociaux et de communication doivent publier des rapports mensuels répertoriant les détails de leurs actions en vertu des nouvelles règles du pays en matière de technologies de l’information. Il s’agissait du premier rapport de ce type de l’application de messagerie appartenant à Facebook depuis l’entrée en vigueur des règles récemment.

Malgré la publication du rapport, WhatsApp a continué de refuser de divulguer les sources initiales de fausses nouvelles, de canulars et de messages viraux illégaux qui ont été accusés par le gouvernement d’avoir incité à la violence de la foule dans le pays.

Bien que les nouvelles règles informatiques comportent une clause de traçabilité qui oblige les plates-formes à suivre et à révéler les comptes d’où proviennent ces messages, WhatApp a contesté cette obligation devant les tribunaux au motif que la confidentialité des utilisateurs serait affectée.

En vertu de cette disposition, les plateformes de médias sociaux doivent retracer les « auteur » de contenu problématique lorsque requis par une ordonnance du tribunal ou une autorité officielle. Les règles précisent qu’une telle ordonnance ne peut être délivrée que pour des infractions pénales graves telles que des menaces à « l’ordre public ».

En mai, la société a déposé une plainte devant la Haute Cour de la capitale nationale New Delhi, arguant que la disposition était une « atteinte dangereuse à la vie privée » et briserait le cryptage de bout en bout tant vanté de l’application qui garantit apparemment que les messages ne peuvent être lus que par l’expéditeur et le destinataire.

Dans sa requête au tribunal, WhatsApp a déclaré qu’il aurait besoin de renforcer la capacité d’identifier la source initiale de chaque communication envoyée sur sa plate-forme, car il n’avait actuellement aucun moyen de prédire quel message déclencherait une ordonnance demandant des informations sur l’expéditeur.

Cependant, le ministère de l’informatique du pays a répliqué que le droit à la vie privée était soumis à des restrictions raisonnables et a précisé que de telles ordonnances ne seraient passées que pour le « à des fins de prévention, d’enquête, de sanction » d’infractions liées à la sécurité et à l’intégrité nationales, à l’ordre public, à la pédopornographie et à d’autres délits graves.

« Aucune des mesures proposées par l’Inde n’aura d’impact sur le fonctionnement normal de WhatsApp de quelque manière que ce soit, et pour les utilisateurs communs, il n’y aura aucun impact », avait déclaré à l’époque l’ancien ministre de l’informatique Ravi Shankar Prasad.

Facebook et Instagram avaient également soumis des rapports de conformité plus tôt dans le mois.

