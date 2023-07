WhatsApp : il est désormais plus rapide de déplacer les chats entre les téléphones

Presque chaque semaine, WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité qui améliore le service de messagerie pour ses utilisateurs.

Le dernier ajout est un moyen de transférer votre historique de chat WhatsApp entre des appareils sur le même système d’exploitation. Cela signifie que vous pouvez rapidement tout mettre – messages, photos, vidéos, pièces jointes et autres médias – sur un deuxième téléphone sans quitter l’application.

Il a été possible de le faire en utilisant des applications tierces dans le passé, mais WhatsApp indique que la nouvelle méthode officielle évite les pratiques de confidentialité potentiellement douteuses et est plus privée que l’utilisation de services cloud.

En effet, les données sont envoyées directement d’un téléphone à l’autre lorsque vous scannez un code QR et, comme toujours, tout est entièrement crypté pendant le transfert.

C’est aussi une option plus rapide que de sauvegarder votre historique de chat sur le premier appareil, puis de le restaurer sur l’autre.

La limitation est que la fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils du même type, ce qui signifie iPhone à iPhone et Android à Android, et non multiplateforme. Cela viendra peut-être dans le futur, mais pour l’instant, vous devez avoir des appareils avec le même système d’exploitation.

Pour transférer vos chats, vous devez avoir les deux appareils à portée de main. Ils doivent être connectés au Wi-Fi et avoir la localisation activée.

Sur l’ancien téléphone, accédez à Paramètres > Chats > Transfert de chat et – sur le nouveau téléphone – scannez le code QR affiché à l’écran pour terminer le processus.

La nouvelle fonctionnalité est pratique si vous avez déjà configuré un nouveau téléphone car, auparavant, si vous vouliez déplacer vos chats WhatsApp, vous deviez le faire dans le cadre du processus initial.

Bien sûr, si vous souhaitez utiliser WhatsApp sur les deux téléphones et que vous ne vendez pas ou n’échangez pas l’ancien téléphone, vous pouvez simplement lier le nouveau téléphone à votre ancien grâce au fait que WhatsApp vous permet désormais d’avoir plusieurs téléphones en tant qu’appareils liés .

