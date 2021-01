Le géant Apple basé à Cupertino a récemment déployé ses étiquettes de données et d’informations de confidentialité qui montrent aux utilisateurs les données que certaines applications prennent aux utilisateurs. La décision d’Apple d’afficher des étiquettes de confidentialité sur les listes d’applications sur l’App Store a été critiquée publiquement par Facebook, où le géant des médias sociaux a sorti des publicités dans les journaux, accusant Apple de mettre en œuvre des politiques anticoncurrentielles. Maintenant, ces étiquettes de confidentialité très App Store montrent que WhatsApp et Facebook Messenger collectent une énorme quantité d’informations et de données utilisateur par rapport à des applications de messagerie similaires telles que Signal et Telegram. Selon les étiquettes de confidentialité sur l’App Store, les deux plates-formes de messagerie appartenant à Facebook collectent des données d’utilisation et des détails de localisation, entre autres informations.

Les informations disponibles sur l’App Store montrent que Facebook Messenger recueille le plus d’informations utilisateur, suivi de WhatsApp. Les deux applications collectent l’historique des achats d’un utilisateur, les informations financières, les détails de localisation, les contacts, le numéro de téléphone, l’e-mail et les données d’utilisation, entre autres. Cela arrive également à un moment où WhatsApp a mis en œuvre une nouvelle politique de confidentialité dont les utilisateurs expriment des inquiétudes. Ces informations proviennent de personnes de 9to5Mac, qui ont partagé une image qui fournit une répartition claire de ce que toutes les données collectées par WhatsApp et Facebook Messenger, par rapport à d’autres applications telles que Telegram, iMessage et Signal.

Ceux qui utilisent un iPhone peuvent voir ces détails en accédant aux listes des applications respectives sur l’App Store d’Apple. Voici une liste complète de toutes les informations collectées par WhatsApp et Facebook Messenger:

WhatsApp

Reference de l’appareil; Identifiant d’utilisateur; Données publicitaires; Historique d’achat; Emplacement grossier; Numéro de téléphone; Adresse e-mail; Contacts; Interaction avec les produits; Crash Data; Données de performance; Autres données de diagnostic; Information de paiement; Service client; Interaction avec les produits; Autre contenu utilisateur.

Facebook Messenger

Historique d’achat; Autres informations financières; Emplacement précis; Emplacement grossier; Adresse physique; Adresse e-mail; Nom; Numéro de téléphone; Autres informations de contact utilisateur; Contacts; Photos ou vidéos; Contenu de gameplay; Autre contenu utilisateur; Historique des recherches; Historique de navigation; Identifiant d’utilisateur; Reference de l’appareil; Interaction avec les produits; Données publicitaires; Autres données d’utilisation; Crash Data; Données de performance; Autres données de diagnostic; Autres types de données; Historique de navigation; Santé; Aptitude; Information de paiement;

Photos ou vidéos; Données audio; Contenu de gameplay; Service client; Autre contenu utilisateur; Historique des recherches; Informations sensibles; iMessage; Adresse e-mail; Numéro de téléphone; Historique des recherches; Reference de l’appareil.

Il est important de noter que les étiquettes de confidentialité sur l’App Store sont basées sur la soumission faite par les développeurs eux-mêmes à Apple. Ces soumissions ne sont pas vérifiées manuellement par Apple pour le moment, mais les entreprises fournissent également ces détails dans leurs longues politiques de confidentialité qui ne sont pas lues par un grand nombre de leurs utilisateurs.