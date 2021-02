WhatsApp explique ce qui arrive aux personnes qui n’accepteront pas ses modifications de confidentialité

En janvier, WhatsApp a provoqué une énorme réaction après avoir annoncé qu’il obligerait ses utilisateurs à accepter de nouvelles conditions générales pour sa politique de confidentialité. Le libellé mis à jour a fait penser que Facebook obtiendrait le contenu de leurs discussions, ou quelque chose du genre – ce qui est drôle parce que même si ce n’est pas vrai pour WhatsApp, c’est pour Facebook Messenger, et il n’y a jamais eu de réaction négative à propos de ce service, n’est-ce pas?

Quoi qu’il en soit, après l’explosion d’Internet et les gens ont commencé à passer à des services comme Telegram, qui sont en fait moins sécurisés en matière de confidentialité que WhatsApp (si nous parlons d’accès au contenu de vos messages), la société appartenant à Facebook a reporté les modifications en mai. 15. La nouvelle politique devait initialement entrer en vigueur le 8 février.

Vous vous demandez peut-être ce qui se passe si, en mai, vous n’acceptez pas les nouvelles conditions générales. Aujourd’hui, l’entreprise a justement expliqué cela. Si vous refusez les nouvelles conditions après le 15 mai, vous pourrez toujours recevoir des appels et des notifications pendant quelques semaines, mais vous ne pourrez ni lire ni envoyer de messages à partir de l’application.

On ne sait pas ce qui se passe après cela, mais WhatsApp a une nouvelle politique de suppression des comptes qui sont inactifs depuis 120 jours, et vous pouvez être compté comme tel si vous refusez les nouvelles conditions. Contrairement à la croyance populaire, WhatsApp partage des métadonnées avec Facebook depuis des années, les seules nouvelles choses qu’il renverrait au vaisseau mère après cette mise à jour sont les données de paiement et de transaction, afin d’aider Facebook à mieux cibler les publicités à travers ses différents services. Les paiements et les transactions via WhatsApp ne sont même pas une chose dans la plupart des endroits, alors prenez peut-être une bouffée d’air avant de redevenir fou, Internet. Ou si vous détestez tellement Facebook, arrêtez peut-être d’utiliser Messenger d’abord – celui-ci n’a de toute façon pas de discussions cryptées de bout en bout par défaut.

La source