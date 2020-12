Actuellement, la messagerie WhatsApp appartenant à Facebook ne prend en charge qu’un seul appareil à la fois. Cependant, l’application bénéficierait d’une prise en charge de plusieurs appareils dans une future mise à jour. Étant donné que la configuration de plusieurs appareils est une fonctionnalité compliquée à mettre en œuvre, étant donné le fonctionnement de WhatsApp, la plate-forme de messagerie semble tester la façon dont les appels seront traités lorsque plusieurs appareils seront pris en charge sur la plate-forme de messagerie instantanée. La mise à jour, provenant de WABetaInfo, indique que WhatsApp teste déjà la prise en charge de plusieurs appareils.

Les gens de WABetaInfo ont déclaré que WhatsApp testait actuellement les appels lorsque le multi-appareil est configuré pour le même compte entre différents appareils depuis la semaine dernière, tout en répondant à la requête d’un utilisateur sur Twitter. WhatsApp a taquiné la fonctionnalité de prise en charge de plusieurs appareils il y a un certain temps, mais prend un certain temps pour apporter la fonctionnalité aux utilisateurs finaux, similaire à la situation avec le mode sombre de WhatsApp pour Android, iOS et les applications Web qui ont également pris un certain temps pour être déployé sur clients finaux. Selon le rapport WABetaInfo, WhatsApp travaille actuellement sur la façon dont les appels seront traités lorsqu’il y a plus d’un appareil connecté à un compte WhatsApp. La société serait en train de déterminer quel appareil recevra les appels en cas d’utilisation de plusieurs appareils.

WhatsApp teste actuellement les appels lorsque le multi-appareil est configuré pour le même compte entre différents appareils depuis la semaine dernière. Aucune date de sortie disponible. https://t.co/eJGLVFWjo9 – WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 décembre 2020

Auparavant, il a été signalé que la prise en charge multi-appareils sera limitée à quatre appareils pour un compte. Ce sera différent du fonctionnement du Web WhatsApp, car les utilisateurs pourront utiliser l’application WhatsApp de manière native sur plusieurs appareils. On dit que la fonction de prise en charge multi-appareils est intégrée dans les paramètres de WhatsApp. Selon les rapports précédents, il y aura une section des appareils liés dans les paramètres. Les utilisateurs pourront lier plusieurs appareils en appuyant sur une option « Lier un nouvel appareil », ainsi qu’une option d’activation et de désactivation.