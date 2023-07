WhatsApp est désormais officiellement disponible pour les montres connectées Wear OS. Auparavant, une version bêta était sortie depuis quelques mois, mais ce n’est pas une version bêta – c’est une version stable et finalisée.

Pour l’installer et l’utiliser, vous devez disposer d’une montre connectée Wear OS 3. L’application vous permet de démarrer de nouvelles conversations, de répondre aux messages avec du texte, d’envoyer des messages vocaux, d’utiliser des emoji et de prendre des appels depuis votre poignet. Il existe également un support pour les réponses rapides. Naturellement, si votre smartwatch Wear OS 3 dispose de sa propre connectivité de données mobiles, vous pouvez faire tout cela sans avoir votre téléphone à proximité et connecté à votre montre.

Il est intéressant de voir cette application sortir maintenant, exactement une semaine avant le grand événement Unpacked de Samsung, au cours duquel la société coréenne annoncera, entre autres choses, de nouvelles montres connectées Wear OS. Peut-être que le timing est une coïncidence ?

Quoi qu’il en soit, Google a également annoncé en mai que Spotify publierait cette année de nouvelles tuiles pour son application Wear OS.

