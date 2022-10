WhatsApp Down Memes prend le contrôle d’Internet alors que l’application génère des erreurs en Inde et dans d’autres pays

WhatsApp, propriété de Meta, connaît actuellement des perturbations. Cependant, il n’y a pas de réponse officielle ni d’accusé de réception de WhatsApp pour le moment. Selon les rapports, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer ou recevoir de messages sur la plate-forme de messagerie. Alors que beaucoup sont occupés à essayer de faire fonctionner l’application, les aficionados du microblogging étaient ceux qui tapaient furieusement des blagues et des mèmes et ce sont les meilleurs.

Alors que de nombreuses images partagées de films de Bollywood, certaines personnes ont édité les images de Mark Zuckerberg et les ont publiées sur Twitter. Voici quelques mèmes.

Quand tu viens à @Twitter et réalisez que, oui, WhatsApp est en panne… pic.twitter.com/xBpLAxw3Uf — Real Madrid CF (@realmadriden) 25 octobre 2022

C’était moi qui me précipitais sur Twitter pour confirmer si WhatsApp était vraiment en panne pic.twitter.com/1rtKBmgiRF – FINE BOY BLACKS (@OnadokunJoshua1) 25 octobre 2022

WhatsApp est en panne Pendant ce temps, le siège social de Twitter pic.twitter.com/tEK97gNHGq – Omwamba (@omwambaKE) 25 octobre 2022

Les gens viennent sur Twitter pour voir si WhatsApp est en panne#whatsappdown pic.twitter.com/bhFCwnuEE7 — Aakash singh | Marketing numérique | Réseaux sociaux (@oursocialhashta) 25 octobre 2022

सुनाहै व्हाट्सएप डाउन है? Plus d’informations pic.twitter.com/7aEQEGZJsX — Narendra nath mishra (@iamnarendranath) 25 octobre 2022

Quoi de neuf, les gars ? – KolkataKnightRiders (@KKRiders) 25 octobre 2022

“Bébé WhatsApp peut tomber mais l’amour que j’ai pour toi ne baissera jamais” pic.twitter.com/ABjlRZuujD — ℕ ☄️ (@anthonystilldey) 25 octobre 2022

Université WhatsApp se LIVE et vidéo exclusive … ठीक होने के बाद pic.twitter.com/bVLJ2TqFJy — Narendra nath mishra (@iamnarendranath) 25 octobre 2022

Donc je blâmais mon WiFi mais en fait j’ai pu vérifier sur Twitter que WhatsApp est en panne. @WhatsApp#whatsappdown pic.twitter.com/pKwOgETsEc – (@IronMan_1128) 25 octobre 2022

En attendant que WhatsApp fonctionne à nouveau, soyez comme 🙁#whatsappdown pic.twitter.com/fO6hFe5Orv – Citrouille bleue (@SaraK_45) 25 octobre 2022

WhatsApp est en panne mais Twitter ne tombe jamais en panne …… Un roi !! pic.twitter.com/zFspreFqXd — Dentifrice ⚡️ (@Toothpaste__01) 25 octobre 2022

EN DIRECT depuis le siège de Whatsapp.#WhatsAppDown pic.twitter.com/UXeZBywsDV — Krishna (@Atheist_Krishna) 25 octobre 2022

J’essaie de poster sur WhatsApp après que tout le monde a dit que c’était en panne#WhatsApp pic.twitter.com/IpgFUp96wf – Hammad Raza (@HammadR89684203) 25 octobre 2022

EN DIRECT depuis le siège de Whatsapp.#WhatsAppDown pic.twitter.com/UXeZBywsDV — Krishna (@Atheist_Krishna) 25 octobre 2022

Selon le moniteur en temps réel Downdetector, ces perturbations se produisent dans diverses régions du pays. En outre, jusqu’à 11 000 utilisateurs ont signalé des perturbations.

Cela survient quelques jours seulement après que WhatsApp a interdit plus de 23 lakh de mauvais comptes en Inde en juillet, conformément aux nouvelles règles informatiques de 2021, a annoncé jeudi la société. WhatsApp a également reçu 574 rapports de plainte au mois de juillet en Inde, et les dossiers “traités” étaient de 27.

La plate-forme avec plus de 400 millions d’utilisateurs dans le pays avait restreint plus de 22 lakh comptes avec de mauvais dossiers en juin. “Conformément aux règles informatiques 2021, nous avons publié notre rapport pour le mois de juillet 2022. Comme indiqué dans le dernier rapport mensuel, WhatsApp a interdit plus de 2,3 millions de comptes (2 387 000) au mois de juillet”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise. .

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici