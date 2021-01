WhatsApp fait face à une période torride ces derniers temps. Après avoir été ravagé par les débats sur sa politique de confidentialité et avoir finalement laissé plus de temps aux utilisateurs pour y réagir, WhatsApp semble maintenant indexer les numéros de téléphone privés sur la recherche publique. Les numéros sont indexés à la suite du défilement des URL WhatsApp pour Web lors de la recherche ouverte sur Google. Cela signifie que si vous avez utilisé WhatsApp sur le navigateur Web de votre PC, votre contact peut faire défiler la recherche publique Google. Potentiellement, cela peut vous exposer au risque d’attirer des spammeurs, ou même des cybercriminels cherchant à accéder aux comptes de chat d’individus.

Le chercheur indépendant en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia a confirmé la liste des numéros publics sur Google à News18, et a en outre affirmé que pratiquement n’importe quel numéro pouvait potentiellement être révélé dans le domaine public. News18 a pu vérifier indépendamment qu’un grand nombre d’URL WhatsApp pour Web ont bien été indexées dans le domaine public sur Google, donnant ainsi à tout utilisateur l’accès à son contact. Un porte-parole de WhatsApp n’a pas pu être contacté au moment de la publication de l’histoire.

LIRE AUSSI | Les discussions de groupe WhatsApp, les profils d’utilisateurs ont de nouveau été rendus publics sur Google; Problème résolu maintenant

WhatsApp a récemment été confronté au problème de l’indexation des liens de groupe WhatsApp sur Google, ce qui aurait pu techniquement permettre à quiconque sur Internet d’accéder à un lien de groupe privé et, en fonction des paramètres de confidentialité appliqués par les utilisateurs, de rejoindre potentiellement n’importe quel groupe et de perturber les procédures régulières. Depuis la publication du rapport, WhatsApp a annoncé avoir résolu le problème du défilement des liens de groupe sur Google. S’adressant à News18 sur la nouvelle question de l’indexation des numéros d’utilisateurs privés sur Google, Rajaharia a affirmé que, bien que WhatsApp utilisait un fichier d’instructions automatisé intégré dans ses liens pour demander à Google de ne pas indexer ses liens, il semble toujours y avoir un problème de confidentialité persistant à le moment.

À l’avenir, il reste à voir comment WhatsApp réagit à cette situation. Des rapports d’utilisateurs isolés ont également informé News18 qu’au cours des dernières 24 heures, de nombreux utilisateurs ont reçu des OTP de connexion non identifiés, ce qui suggère que des utilisateurs non autorisés pourraient tenter d’accéder aux comptes de discussion WhatsApp des utilisateurs. Cependant, les détails techniques et les implications de ces allégations sur la vie privée doivent encore être clarifiés par la société pour le moment.