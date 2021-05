WhatsApp deviendra de moins en moins utile si vous n’acceptez pas ses nouvelles conditions

WhatsApp a précisé comment il traitera les comptes des utilisateurs qui n’accepteront pas ses conditions et sa politique mises à jour. Les informations ont été publiées sur le site Web officiel de la société.

Pour ceux qui choisissent de ne pas accepter les conditions mises à jour de l’entreprise, l’application continuera d’afficher une notification demandant d’accepter. Après une période de plusieurs semaines, les utilisateurs verront un rappel persistant.

Une fois que les utilisateurs voient un rappel persistant, l’application WhatsApp passe à un mode de fonctionnalité limitée. Dans ce mode, les utilisateurs ne pourront pas accéder à leur liste de discussion. S’ils reçoivent un chat, ils pourront l’ouvrir via leurs notifications et y répondre également. Tous les appels audio et vidéo entrants peuvent également être reçus.

Quelques semaines plus tard, l’utilisateur cessera de recevoir tous les appels et messages.

WhatsApp ne met pas de date exacte sur aucun de ces événements, donnant une période nébuleuse pour chaque état qui variera apparemment en fonction des utilisateurs. De plus, la pertinence de la date du 15 mai mentionnée précédemment n’est plus claire, à part le fait que les utilisateurs pourront toujours accepter les conditions et continuer à utiliser leur application après cette date.

WhatsApp a assuré qu’il ne supprimera pas de comptes. Cependant, l’application deviendra aussi bonne qu’inutile après quelques semaines si vous n’acceptez pas les conditions de toute façon.

Plus tôt cette année, WhatsApp a mis à jour ses conditions de service et sa police de confidentialité. Les changements décrits dans cette mise à jour se sont presque entièrement concentrés sur l’interaction avec les entreprises sur WhatsApp. La notification initiale annonçant ces changements qui est apparue dans l’application était quelque peu vague, ce qui a fait qu’Internet, avec son manque de compréhension de la lecture et de patience à lire plus longtemps qu’un tweet, a perdu collectivement la tête.

La société a depuis passé une bonne partie des deux derniers mois à informer les utilisateurs de ce que les nouveaux termes signifient réellement pour eux. Il a également assoupli sa date limite initiale du 15 mai, date à laquelle l’application était censée être nerfée pour ceux qui choisissaient de ne pas accepter les nouvelles conditions. Cependant, aussi détendues soient-elles, l’entreprise finira par vous empêcher d’utiliser complètement l’application, même si les changements ne vous concernent pas nécessairement.

