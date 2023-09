WhatsApp déploie une fonctionnalité de chaînes de type télégramme en Inde

WhatsApp a déployé sa fonctionnalité tant attendue, WhatsApp Channels, en Inde et dans plus de 150 pays, marquant un développement innovant dans les services fournis par la plateforme de messagerie.

Selon sa société mère, Métaplateformes, les canaux WhatsApp en Inde offriront aux utilisateurs un moyen privé de recevoir des mises à jour qui les intéressent. Les chaînes sont un outil de diffusion à sens unique permettant aux administrateurs d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages. Les chaînes peuvent être trouvées dans un nouvel onglet appelé Mises à jour sur WhatsApp, où vous trouverez le statut et les chaînes que vous choisissez de suivre, distincts de vos discussions avec votre famille, vos amis et vos communautés.

Cette décision intervient alors que Meta s’efforce de renforcer l’engagement sur ses applications de médias sociaux, en les positionnant comme des destinations centrales où les créateurs de contenu peuvent interagir avec leurs abonnés.

Le déploiement à plus grande échelle a lieu quelques mois après le lancement des chaînes WhatsApp en Colombie et à Singapour en juin. La fonctionnalité Chaînes de diffusion sur Instagram a été simultanément rendue disponible dans le monde entier.

Sur WhatsApp, les canaux sont distincts des chats et les abonnés ne sont pas visibles les uns des autres.

Meta a déclaré que les utilisateurs pourront voir les chaînes WhatsApp recommandées en fonction de la région et de la popularité. Semblable au chat WhatsApp, ils pourront également utiliser des emojis pour réagir aux messages d’une chaîne.

Les chaînes WhatsApp seront disponibles dans le monde entier dans les semaines et mois à venir. Toute personne possédant un compte WhatsApp pourra créer une chaîne sur l’application.

Le concept de chaînes a d’abord gagné en popularité grâce à Telegram Messenger, un autre service de messagerie instantanée. Les canaux Telegram sont couramment utilisés à diverses fins, telles que la diffusion d’informations, le partage de mises à jour de sites Web ou de blogs, la promotion de produits ou de services, le partage de contenu éducatif et la création de communautés autour d’intérêts communs. Ils offrent un moyen pratique d’atteindre un large public et de partager des informations de manière structurée et organisée.

