WhatsApp déploie une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’obtenir des notifications dans l’application. Cette fonctionnalité, comme son nom l’indique, envoie des alertes ou d’autres notifications de deux manières différentes aux utilisateurs pendant qu’ils ouvrent l’application. Les notifications intégrées à l’application sont actuellement disponibles pour les utilisateurs disposant de la version iOS de l’application, et les utilisateurs d’Android devraient également les recevoir bientôt. Plus de détails de la société sur sa disponibilité sont attendus sous peu.

L’application WhatsApp pour les utilisateurs iOS en Inde peut vérifier sa disponibilité en allant dans Paramètres> Notifications> Notifications intégrées à l’application. Les utilisateurs devront sélectionner le style d’alerte, dans lequel les utilisateurs auront trois options qui incluent Aucun, Bannières et Alertes. La société de messagerie appartenant à Facebook explique que les bannières apparaissent en haut de l’écran et disparaissent automatiquement, tandis que les alertes « nécessitent une action avant de continuer ». De même, l’option Aucun signifie que les utilisateurs ne recevront aucune alerte dans l’application tant qu’ils auront l’application ouverte. Dans le cas où les utilisateurs sélectionnent l’une des deux options autres que Aucune, ils peuvent également choisir les options Son et Vibreur.

La nouvelle fonctionnalité intégrée à l’application permettrait à l’entreprise d’envoyer des alertes sur les nouvelles mises à jour disponibles sur WhatsApp. Ceci est un peu similaire à la façon dont Telegram informe les utilisateurs des modifications apportées à l’application; cependant, la plate-forme de messagerie utilise un ChatBot dédié. La fonctionnalité de notifications dans l’application a été initialement repérée par WABetaInfo qui a également affirmé que la société appartenant à Facebook mettrait à jour ses conditions d’utilisation en février 2021. Les utilisateurs auront la possibilité de se désinscrire des nouvelles conditions de politique et de confidentialité, bien qu’ils perdra l’accès à WhatsApp. Dans une autre nouveauté liée à WhatsApp, la société a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de mettre différents fonds d’écran personnalisés sur chaque chat. La société avait annoncé le lancement d’une nouvelle recherche d’autocollants et d’une nouvelle collection d’autocollants. La fonctionnalité devrait être déployée auprès des utilisateurs dans les semaines à venir.