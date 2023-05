WhatsApp déploie le mode compagnon pour iOS, vous pouvez connecter jusqu’à quatre iPhones

Il y a environ un mois, WhatsApp a officiellement déployé le mode compagnon pour ses utilisateurs Android, vous permettant de lier jusqu’à cinq téléphones Android à un seul compte. Désormais, la fonctionnalité est également disponible pour les utilisateurs iOS.

Version Whatsapp 23.10.76 pour iOS apporte la nouvelle fonctionnalité et elle est disponible en téléchargement via l’App Store. Tout comme sur Android, la version iOS de l’application de messagerie synchronise votre historique et tous vos messages sont transmis à tous vos appareils. La société garantit que toutes vos conversations restent cryptées de bout en bout, même sur les appareils liés.

Néanmoins, certaines fonctionnalités telles que les listes de diffusion de messagerie et les mises à jour de statut ne sont disponibles que sur l’appareil « principal ».

De plus, la nouvelle version lit désormais automatiquement les GIF dans les chats sans avoir à appuyer sur le message.

WhatsApp pour les entreprises sur Android bénéficiera bientôt d’une fonctionnalité d’archivage de statut, car elle a été repérée sur une version bêta du logiciel. Il permet aux propriétaires d’entreprise d’archiver certains statuts de compte et de les réutiliser en cas de besoin à l’avenir.

