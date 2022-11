WhatsApp déploie des «communautés» de grands groupes et des chats vidéo de 32 personnes

La nouvelle fonctionnalité “Communautés” de WhatsApp, qui prendra en charge la communication entre les grandes organisations, commence son déploiement parallèlement à l’ajout d’appels vidéo à 32 personnes, a annoncé la société jeudi.

La Fonctionnalité Communautésqui est la version de WhatsApp des sections Groupes et Chaînes de Telegram, a été annoncée pour la première fois en avril avec l’ajout de réactions aux messages emoji.

En utilisant les communautés, l’application de chat appartenant à Meta permettra désormais aux utilisateurs de “réunir des groupes séparés sous un même parapluie avec une structure qui leur convient”, a déclaré Meta. Cela pourrait inclure des moyens de coordination entre les groupes scolaires ou les quartiers.

“Ce [communities] améliore les groupes en permettant des sous-groupes, plusieurs fils de discussion, des canaux d’annonce et plus encore », a déclaré le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans un communiqué.« Le tout sécurisé par un cryptage de bout en bout afin que vos messages restent privés.

Dans Whatsapp communautés, vous pourrez faire un certain nombre de nouvelles choses comme recevoir des mises à jour envoyées à l’ensemble de la communauté et organiser des groupes de discussion plus petits. Il y aura également de nouveaux outils pour les administrateurs tels que des messages d’annonce qui peuvent être envoyés à l’ensemble du groupe et un contrôle sur les groupes qui peuvent faire partie de la communauté.

En plus des communautés, WhatsApp déploie également d’autres nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées à la fois dans les groupes et les communautés, telles que les sondages en chat pour la prise de décision de groupe, les appels vidéo de 32 personnes susmentionnés et les groupes qui permettent jusqu’à 1 024 membres.

Les communautés se déploient à l’échelle mondiale et seront accessibles à tous au cours des prochains mois, a déclaré Meta.