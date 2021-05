WhatsApp demande au gouvernement indien d’arrêter les nouvelles règles Internet

«La société civile et les experts techniques du monde entier ont constamment soutenu que l’obligation de« tracer »les messages privés briserait le cryptage de bout en bout et conduirait à de véritables abus», a déclaré un porte-parole de WhatsApp. «WhatsApp s’engage à protéger la confidentialité des messages personnels des gens et nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons dans le cadre des lois indiennes pour le faire.»

Le procès fait partie d’une bataille de plus en plus large entre les plus grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier pour savoir lequel d’entre eux a le dessus. L’Australie et l’Union européenne ont rédigé ou adopté des lois pour limiter le pouvoir de Google, Facebook et d’autres entreprises sur le discours en ligne, tandis que d’autres pays tentent de freiner les services des entreprises pour étouffer la dissidence et écraser les manifestations. La Chine a récemment mis en garde certaines de ses plus grandes sociétés Internet contre les pratiques anticoncurrentielles.

En Inde, le Premier ministre Narendra Modi et son parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party, travaillent depuis plusieurs années pour corréler le pouvoir des entreprises technologiques et contrôler plus strictement ce qui se dit en ligne. En 2019, le gouvernement a proposé de se donner de vastes nouveaux pouvoirs pour supprimer le contenu Internet, déclenchant une bataille houleuse avec les entreprises.

Les règles auxquelles WhatsApp s’oppose ont été proposées en février par Ravi Shankar Prasad, ministre indien du droit et des technologies de l’information. En vertu des règles, le gouvernement pourrait obliger les entreprises de technologie à supprimer les publications sur les réseaux sociaux jugées illégales. WhatsApp, Signal et d’autres sociétés de messagerie seraient également tenus de créer des bases de données «traçables» de tous les messages envoyés à l’aide du service, tout en joignant des «empreintes digitales» identifiables aux messages privés envoyés entre les utilisateurs.

WhatsApp a longtemps soutenu qu’il n’avait pas d’informations sur les données des utilisateurs et a déclaré qu’il ne stockait pas les messages envoyés entre les utilisateurs. En effet, le service est chiffré de bout en bout, ce qui permet à deux ou plusieurs utilisateurs de communiquer en toute sécurité et en privé sans permettre à d’autres d’accéder aux messages.

Plus d’un milliard de personnes comptent sur WhatsApp pour communiquer avec leurs amis, leur famille et les entreprises du monde entier. De nombreux utilisateurs se trouvent en Inde.