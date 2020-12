La plate-forme de messagerie WhatsApp, appartenant à Facebook, a exprimé plus tôt cette semaine son mécontentement face aux nouvelles étiquettes de confidentialité du géant Apple basé à Cupertino pour les listes d’applications sur l’App Store. Selon un rapport récent dans Axios, WhatsApp avait fait valoir que la nouvelle politique d’Apple est injuste car elle ne couvre pas les propres services de première partie d’Apple comme iMessage qui ne se trouve pas sur l’App Store d’Apple. En réponse aux remarques de WhatsApp, Apple a précisé que ses propres applications porteront également des étiquettes similaires lors de leur déploiement. En outre, la société a déclaré que les applications qui ne sont pas dans l’App Store, comme iMessages, fourniront des informations de confidentialité dans un format similaire sur le site Web d’Apple.

WhatsApp aurait soumis lundi les informations de son étiquette de confidentialité à Apple et a publié une FAQ décrivant ce que chaque étiquette signifie en termes de collecte de données du service et pourquoi il a besoin des types d’informations spécifiques. Le rapport Axios a cité WhatsApp comme disant que les étiquettes devraient être cohérentes entre les applications propriétaires et tierces et refléter les mesures fortes que les applications peuvent prendre pour protéger les informations privées des gens. Il est important de noter que WhatsApp n’était pas contre la nouvelle pratique d’Apple, mais comment elle a été jugée injuste puisque les propres services d’Apple n’étaient pas couverts par la nouvelle politique. En fait, WhatsApp a même déclaré que donner aux utilisateurs des informations de confidentialité faciles à lire était «un bon début». WhatsApp, cependant, a ajouté qu’il est également important que les gens puissent y comparer les étiquettes de confidentialité des applications qu’ils téléchargent avec des applications préinstallées.

Apple a annoncé pour la première fois les nouvelles étiquettes de confidentialité plus tôt cette année lors de sa Conférence mondiale des développeurs (WWDC) 2020. Apple a déclaré que ses étiquettes de confidentialité agiraient comme des « étiquettes nutritionnelles » visibles sur les produits d’épicerie, qui fournissent plus d’informations sur les informations d’une application ou d’un service. prends. À compter du 8 décembre, les développeurs sont tenus de fournir les informations au moment de la soumission d’une nouvelle application. On ne sait pas quand les nouvelles étiquettes commenceront à s’afficher sur l’App Store.