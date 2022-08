WhatsApp commencera à déployer deux grands changements pour tous les utilisateurs

WhatsApp a annoncé mardi plusieurs nouvelles mises à jour de confidentialité, y compris la possibilité pour les utilisateurs de vérifier leurs messages sans que d’autres personnes le sachent.

La plate-forme permettra bientôt aux utilisateurs de contrôler qui peut voir quand ils sont en ligne, d’empêcher les autres de prendre des captures d’écran de certains messages et de quitter des groupes sans avertir des canaux entiers.

WhatsApp compte plus de deux milliards d’utilisateurs dans le monde et appartient à Meta, la société mère de Facebook. Annonçant les changements sur Facebook et Instagram, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que la société “continuerait à créer de nouvelles façons de protéger vos messages et de les garder aussi privés et sécurisés que les conversations en face à face”.

WhatsApp vante depuis longtemps son utilisation du cryptage de bout en bout, ce qui signifie que seuls l’expéditeur et le destinataire d’un message peuvent voir son contenu. Et comme d’autres plates-formes de messagerie privée, il permet déjà aux utilisateurs d’envoyer des messages qui disparaissent après des périodes de temps définies.

Cependant, l’année dernière, WhatsApp a fait l’objet d’un examen minutieux après une mise à jour de ses conditions d’utilisation.

À l’époque, de nombreux utilisateurs avaient exprimé des inquiétudes concernant une section de la politique de confidentialité de WhatsApp qui détaillait ce qui était partagé avec la société mère Facebook, qui a une réputation troublée en matière de protection des données des utilisateurs.

La mise à jour a envoyé certaines personnes affluer vers Signal, une autre plate-forme de messagerie cryptée populaire.

Facebook a tenté de dissiper la confusion sur la politique, affirmant que ses pratiques de partage de données n’étaient pas nouvelles et n’avaient “pas d’impact sur la façon dont les gens communiquent en privé avec leurs amis ou leur famille”.

Désormais, deux des nouvelles fonctionnalités introduites sur WhatsApp – qui vous permettront de choisir qui peut voir quand vous êtes actif et de quitter les groupes en silence – commenceront à être déployées auprès de tous les utilisateurs de WhatsApp ce mois-ci.

L’outil de blocage des captures d’écran, qui sera mis à disposition sur les messages destinés à être consultés une seule fois, est toujours en cours de test et sera mis à disposition plus tard, selon WhatsApp.