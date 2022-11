WhatsApp commence à déployer la fonction Message Yourself

WhatsApp déploie actuellement sa fonctionnalité Message Yourself pour les utilisateurs d’iOS et d’Android. La fonctionnalité faisait initialement partie d’un essai bêta qui est maintenant mis à la disposition de tous.

Message Yourself est une fonctionnalité qui vous permet, en un sens, de vous envoyer un message. C’est un chat qui n’est visible et accessible que par vous et vous pouvez y poster comme vous le feriez dans n’importe quel autre chat. Cela peut être utilisé pour écrire des notes importantes pour vous-même, enregistrer des liens Web ou télécharger des documents et des notes vocales.

Cette fonctionnalité est disponible sur d’autres plateformes, notamment Telegram, qui l’a depuis son lancement. WhatsApp n’a commencé publiquement à tester cette fonctionnalité qu’en octobre. Certains utilisateurs ont réussi à contourner son absence dans le passé en créant un groupe, puis en supprimant d’autres membres pour créer essentiellement une discussion privée pour vous-même.

La fonctionnalité n’était pas disponible pour les tests au moment de la rédaction, mais devrait être disponible dans les semaines à venir.

La source